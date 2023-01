La finale de la FA Cup 2023 est sans doute la date la plus prestigieuse du calendrier du football anglais et celle que les fans doivent marquer dans leur agenda – que leur équipe soit présente ou non.

Dans une campagne encombrée, le tournoi à élimination directe marquera la fin d’un marathon pour les joueurs qui ont eu un mandat unique au cours duquel la Coupe du monde a interrompu les plus hauts niveaux du football pendant six semaines – et c’est donc un peu plus tard que d’habitude cette fois-ci. .

La finale de la Coupe de la Ligue est définie dans le calendrier comme la première grande finale de Wembley du calendrier, tandis que les finales européennes de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa sont toutes prévues à la fin de la saison nationale.

Tout ce que vous devez savoir sur la finale de la FA Cup 2023

Quand est la finale de la FA Cup 2023? La finale de la FA Cup 2023 aura lieu le 3 juin 2023.

Youri Tielemans de Leicester City célèbre après avoir marqué lors de la finale 2021 (Crédit image : Matt Childs – Piscine/Getty Images)

Il n’y a pas encore d’heure de coup d’envoi officielle confirmée pour la pièce maîtresse. Le match de 2022 a eu lieu à 16h45, celui de 2021 à 17h15 et celui de 2020 à 17h30 – bien que la panne de 15h signifie que nous ne devrions pas nous y attendre avant 16h45.

La finale aura lieu un samedi, comme le veut la tradition. La saison de Premier League sera alors terminée – les puristes disent que c’est un sacrilège que la finale de la Coupe ait lieu avant la fin de la campagne de championnat national – et la raison pour laquelle elle se déroule si tard est, oui, vous l’avez deviné, que satanée coupe du monde. Merci Léo, etc.

Où se jouera la finale de la FA Cup 2023 ? La finale de la FA Cup 2023 se jouera au stade de Wembley.

Le stade de Wembley est le domicile traditionnel de la finale de la FA Cup (Crédit image : PA)

Le stade national du nord-ouest de Londres a accueilli toutes les finales de la Coupe de la Ligue depuis 2007 – et toutes les finales de la Coupe de la Ligue depuis 2008. Auparavant, les six précédentes pièces maîtresses de la Coupe de la Ligue avaient toutes eu lieu au Millennium Stadium de Cardiff.

L’ancien stade de Wembley était également l’hôte par défaut du match.

Où se joueront les demi-finales de la FA Cup 2023 ? Les demi-finales de la FA Cup se joueront cette année, comme toujours, à Wembley.

Il y a longtemps, il était de tradition que les demi-finales soient organisées à Villa Park et Old Trafford, bien qu’à l’ère moderne, la FA veuille en avoir pour son argent et héberger tout le shebang à Wembley.

Eh bien, c’est logique étant donné que peu d’équipes se rendent souvent au stade national, n’est-ce pas?