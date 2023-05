AMERICAN Idol est l’une des émissions de chant les plus anciennes à la télévision.

La saison 21 d’American Idol en est aux derniers jours de la compétition, l’épisode final devant être diffusé en mai.

Quand est la finale d’American Idol 2023 ?

Le dernier épisode de la saison 21 d’American Idol devrait être diffusé le dimanche 21 mai à 20 h HNE en direct sur ABC.

L’épisode durera trois heures et sera diffusé d’un océan à l’autre, afin que les fans puissent voter et voir le gagnant de la saison en même temps.

La finale mettra en vedette les trois concurrents restants de l’émission.

Qui sont les autres candidats d’American Idol ?

Les autres candidats sont à la fin de leur adolescence et au début de la vingtaine.

Colin Stough

Colin Stough, 18 ans, est un concurrent d’American Idol né le 28 juillet 2004 à Gattman, Mississippi.

Lorsque Stough n’est pas en compétition pour être la prochaine grande star américaine de la country, il travaille dans sa ville natale en tant que technicien CVC.

Lors de l’audition de Stough pour la saison 21 d’ American Idol , il a chanté son interprétation de Simple Man de Lynyrd Skynyrd.

Il a révélé que sa mère l’avait inscrit pour participer au célèbre concours.

Je suis Tongi

William « Iam » Tongi, 18 ans, est un chanteur en herbe de Kahuku, Hawaii, qui s’est fait connaître au cours de la saison 21 d’American Idol.

Tout au long de la saison, Tongi a continué à épater les juges avec ses performances, qui comprenaient plusieurs hommages à son père, Rodney, décédé quelques mois avant la première de la saison.

« Je peux dire qu’il comptait beaucoup pour vous », a déclaré le juge Lionel Richie après l’audition de Tongi, via American Songwriter.

« Quand vous aimez si profondément, vous ressentez si profondément. Donc, ce que vous venez de nous donner en ce moment, c’est le fait que vous aimez tellement cet homme, nous sommes là avec vous.

« Je ne crois pas aux coïncidences. Je sais que tu es Iam, mais quand je vois ton nom, je vois « Je suis le prochain ‘American Idol' ».

Lorsque Tongi n’est pas sur scène, on peut souvent le trouver en train de publier des articles sur sa vie sur Instagram à plus de 474 000 abonnés.

Megan Danielle

Megan Danielle, 20 ans, de Géorgie, est une étoile montante de l’industrie de la musique qui a pris de l’importance au cours de la saison 21 d’American Idol.

Elle a d’abord séduit les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan lors de son audition avec sa reprise de You Say de Lauren Daigle, mais c’était ses performances Disney de You Can’t Stop the Girl from Maleficent: Mistress of Evil and Carried Me With C’est toi d’Onward qui l’a fait entrer dans le Top 3.

« Un chanteur est quelqu’un qui livre des voix comme vous venez de le faire », a déclaré Bryan à propos de sa performance, via Taste of Country.

Avant American Idol, Danielle était candidate à la saison 18 de The Voice, où elle a atteint le Top 9 de l’équipe de Kelly Clarkson, mais elle a finalement été éliminée, selon Hidden Remote.

Getty Images – Getty

Qui a gagné la saison 20 d’American Idol ?

Le 22 mai 2022, Noah Thompson, ouvrier du bâtiment basé au Kentucky, a été couronné vainqueur de la 20e saison d’ Idol .

Il a d’abord impressionné les juges lors des auditions avec son interprétation de Giving You Up de Kameron Marlowe.

La chanteuse HunterGirl, basée au Tennessee, a terminé à la deuxième place.

Leah Marlene, 20 ans, a terminé la compétition à la troisième place.