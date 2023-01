Quand est la Classique mondiale de baseball 2023 ?

Cette année encore, l’entraînement printanier de la MLB et la Classique mondiale de baseball se dérouleront simultanément, attirant l’attention des fans de baseball du monde entier.

Pour la première fois depuis 2017, la Classique mondiale de baseball revient en mars, avec des joueurs de 20 pays en lice pour remporter le championnat.

Quand commence le jeu de billard de la Classique mondiale de baseball ?

La Classique mondiale de baseball 2023 débute le 8 mars au Taichung Intercontinental Baseball Stadium de Taichung, à Taïwan, avec Cuba affrontant les Pays-Bas. Cela donne le coup d’envoi de six jours de jeu à Taïwan, avec le Taipei chinois, l’Italie et le Panama se joignant au tournoi à la ronde dans le cadre de la poule A.

Le 9 mars, le jeu de billard commence au Tokyo Dome de Tokyo, au Japon, alors que l’Australie et la Corée s’affrontent. Ces deux pays seront rejoints par la Chine, le Japon et la République tchèque dans le groupe B qui se terminera le 13 mars.

La section américaine du tournoi commence le 11 mars à Phoenix (piscine C à Chase Field) et à Miami (piscine D au parc loanDepot) et se termine le 15 mars. La poule C comprend le Canada, la Colombie, la Grande-Bretagne, le Mexique et les États-Unis. États-Unis (les champions en titre et capitaine cette année par la superstar des Los Angeles Angels Mike Trout), tandis que la poule D contient la République dominicaine, Israël, Porto Rico, le Venezuela et le Nicaragua.

Quand sont les quarts de finale de la Classique mondiale de baseball ?

En quart de finale, les vainqueurs et les deuxièmes des poules A et B se rencontreront les 15 et 16 mars à Tokyo tandis que les vainqueurs et les deuxièmes des poules C et D s’affronteront les 17 et 18 mars à Miami. Ces matchs seront tous à élimination directe, de même que tous les affrontements WBC restants.

Les demi-finales opposant les quatre équipes restantes auront lieu les 19 et 20 mars à Miami.

Quand est le match de championnat de la Classique mondiale de baseball ?

Les deux comtés qui se qualifieront pour le match de championnat de la Classique mondiale de baseball se rencontreront le 21 mars à Miami.

Vous pouvez trouver toutes les heures de début et les matchs individuels tout au long du WBC ici.