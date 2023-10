Quand est-il acceptable de violer votre base de coûts pour acheter plus d’actions d’une entreprise ?

Voici notre e-mail Club Mailbag [email protected] — pour que vous envoyiez vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes. Nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement personnels. Nous n’examinerons que des questions plus générales sur le processus d’investissement ou les actions du portefeuille ou les secteurs connexes. La question de cette semaine : la règle cardinale de discipline est de ne pas violer la base de coûts et de faire preuve de patience pour acheter davantage d’actions de haute qualité en cas de repli. Comment évaluer un stock volant qui pourrait ne pas revenir aux niveaux de coût pour en ajouter davantage ? Les exemples récents incluent Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY) et Tesla (TSLA). — Merci, Ravi Excellente question. Commençons par examiner pourquoi nous avons cette règle pour ne pas violer la base des coûts. L’idée est de construire une position sur une action en achetant en cas de baisse. Une action à un prix inférieur – mais avec les mêmes estimations de bénéfices – est une bonne affaire. Vous payez un prix inférieur sur les mêmes bénéfices prévisionnels, un multiple cours/bénéfice inférieur. Il existe cependant une exception à la règle du coût. Cela se produit lorsqu’un titre monte en flèche avant que nous puissions constituer notre position complète. Puisque nous ne prévoyons pas que les actions chuteront en dessous de notre coût de base (elles sont en hausse), nous avons besoin d’un autre moyen pour déterminer quand acheter davantage d’actions. Nos deux meilleures options sont l’évaluation et l’analyse technique. En tant qu’investisseurs fondamentaux, nous avons tendance à nous concentrer principalement sur la valorisation. Comprendre que le prix est ce que vous payez et que la valeur est ce que vous obtenez peut aider à déterminer un point d’achat. Si vous ne pouvez pas acheter en dessous de votre base de prix, vous devez acheter au niveau ou en dessous de votre base d’évaluation. De cette façon, vous pouvez être assuré que vous obtiendrez une valeur égale ou supérieure à celle que vous aviez lors de l’achat précédent. Prenez Nvidia. Si vous avez acheté des actions du fabricant de puces en février, vous avez payé environ 50 fois les bénéfices prévisionnels. Vendredi, les actions se négocient à environ 30 fois les bénéfices futurs. Certes, la valorisation de février s’est avérée loin de la réalité, car les bénéfices ont été bien supérieurs aux attentes. Néanmoins, sur la base des seules valorisations, nous pouvons affirmer que les actions constituent une meilleure affaire aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en février. Et cela après le rallye massif du titre depuis lors. C’est ce qu’on appelle une réinitialisation fondamentale. Personne n’a vraiment compris à quel point l’opportunité de l’IA générative serait grande pour Nvidia. Nous le faisons maintenant, ce qui signifie réévaluer le stock avec ces nouvelles informations. Les moteurs fondamentaux des bénéfices de Nvidia sont encore plus forts qu’on ne le pensait auparavant, nous pouvons donc justifier de payer un prix plus élevé. Vous pouvez également utiliser d’autres méthodes d’évaluation. Par exemple, un ratio cours/bénéfice plus élevé peut être justifié s’il existe un nouveau catalyseur de croissance, comme la nécessité de reconfigurer les centres de données mondiaux pour les charges de travail d’IA. Dans ce cas, le ratio PEG de l’entreprise (ratio P/E divisé par le taux de croissance de ses bénéfices sur une période donnée) diminuerait, créant ainsi un bon niveau d’achat. Si vous violez la base, il est préférable de le faire méthodiquement et au fil du temps. Après une hausse rapide, donnez au titre le temps de se consolider à mesure que les traders se désengagent du titre et que les investisseurs à long terme réévaluent leur prochaine étape. Et puis établissez des points pour acheter lorsque la valorisation baisse, tout comme vous le feriez lorsque le cours de l'action baisse. Vous pouvez également effectuer une analyse technique de base, mais restez simple. 