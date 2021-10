Quand est Halloween 2021 et quel jour de la semaine tombera-t-il ?

Halloween 2021 devrait être important après que la pandémie ait retardé les célébrations de l’année dernière.

Mais quel jour de la semaine tombe-t-il cette année ? Et comment allez-vous célébrer?

Trick-or-treat dans des costumes effrayants est la façon dont la plupart passent les vacances. Crédits : lev dolgachov

Quand est Halloween 2021?

Le premier Halloween post-confinement devrait tomber le dimanche 31 octobre, il ne reste que 30 jours.

Cela pourrait changer la façon dont les gens passent les vacances, le Delaware, aux États-Unis, ayant même une loi interdisant le trick-or-treat le dimanche.

Mais que vous fêtiez le samedi ou que vous risquiez la gueule de bois du lundi matin, il existe de nombreuses façons de devenir effrayant.

Comment puis-je fêter Halloween ?

Les enfants du monde entier choisiront leur personnage de déguisement préféré et feront du porte-à-porte pour des friandises.

Mais il existe de nombreuses façons de ressentir le facteur peur et d’entrer dans l’esprit d’Halloween en tant qu’adulte.

Avec les boîtes de nuit ouvertes après 18 mois de fermeture, beaucoup se dirigeront vers des soirées à thème et testeront des maquillages et des costumes effrayants.

Si le clubbing n’est pas pour vous, que diriez-vous d’un marathon de films d’horreur ? Transformez ce canapé en une tanière, prenez du pop-corn et installez-vous confortablement.

Avec « You » de Netflix qui devrait également sortir le 15 octobre, vous pouvez choisir d’attendre et de profiter de sa frénésie le 31.

Mais si l’idée de socialiser après le verrouillage vous fait toujours peur, vous pouvez toujours configurer un Zoom avec des amis pour célébrer à la place.

Les origines d’Halloween remontent à l’ancienne fête celtique de Samhain.

Quand Halloween a-t-il été célébré pour la première fois ?

La tradition de célébrer Halloween remonte au festival celtique de Samhain, où les gens allumaient des feux de joie et portaient des costumes pour éloigner les fantômes.

Les Celtes – qui vivaient il y a 2 000 ans en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles et dans le nord de la France – ont fêté leur nouvel an le 1er novembre.

Ils croyaient que la veille du nouvel an, les fantômes revenaient sur terre et que la frontière entre les vivants et les morts était floue.

La tradition a été introduite en Amérique dans la seconde moitié du 19ème siècle et est depuis devenue la fête que nous connaissons aujourd’hui.