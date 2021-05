Quand est Google I / O 2021?

Après l’annulation de la conférence des développeurs l’année dernière, Google prépare actuellement le retour de Google I / O, cette fois en ligne uniquement pour 2021.

Tout comme nous nous attendions à l’introduction du Pixel 4a et d’Android 11 lors des E / S de l’année dernière, les rumeurs font collectivement allusion à un certain nombre d’annonces de nouveaux logiciels et matériels lors de la conférence de cette année; y compris la possibilité de dévoiler le Pixel 5a, la première montre intelligente de marque Pixel, Android 12, les nouvelles Nest Cam, les Pixel Buds A qui ont fui et même le potentiel d’un appareil pliable.

La conférence s’étend sur plusieurs jours (18 mai au 20 mai) et comprend une variété de keynotes, d’ateliers et d’AMA (sessions Ask Me Anything), la majorité des E / S s’adressant aux développeurs et développant des technologies et des services compatibles avec Google.

Le discours d’ouverture de Google I / O, qui est prévu le 18 mai à 10 h PT / 13 h HE / 18 h BST, est l’occasion pour l’entreprise de présenter les derniers développements courants dans ses efforts logiciels et matériels; en mettant l’accent sur les produits et services de consommation – très probablement là où des appareils tels que le Pixel 5a et la Pixel Watch feront leurs débuts.

Cela sera suivi par le discours du développeur principal et le discours du « Quoi de neuf dans Android », qui jetteront plus de lumière sur les améliorations et les nouvelles fonctionnalités qu’Android 12 apporte à la table, ainsi que d’autres technologies et plates-formes que la société est travaille sur.

Le discours d’ouverture «Créez votre première vignette dans Wear», le premier jour d’E / S 2021, confirme essentiellement une nouvelle fonctionnalité à venir dans Wear OS, dans les vignettes tierces: les widgets interactifs qui apparaissent avec un balayage vers la gauche depuis le cadran principal de la montre. sur l’expérience utilisateur portable de Google.

Alors que de nombreux discours et sessions à I / O ont été disponibles pour regarder en direct – et dans certains cas y participer – en ligne gratuitement les années précédentes, ceux qui ont pu y assister en personne (et payer le prix d’entrée de 1150 USD) en ont bénéficié. grâce à des sessions pratiques et des informations supplémentaires sur la stratégie de développement et l’expertise de Google.

Les E / S de cette année étant uniquement en ligne, toutes les sessions sont gratuites pour tous les participants; ainsi que des suggestions d’événements personnalisées et des questions-réponses en direct pour les développeurs. Tout ce qui est nécessaire pour accéder à la gamme de sessions exécutées pendant l’événement de trois jours est de vous inscrire sur le microsite Google I / O à l’aide de votre compte Google.

