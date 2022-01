Quand est Celebrity Hunted 2022 sur Channel 4?

CELEBRITY Hunted est de retour, avec plus de vedettes fugitives fuyant les autorités.

Les couples partent en courant à travers le pays dans l’espoir d’échapper à la capture pendant deux semaines complètes.

Celebrity Hunted voit des célébrités poursuivies par la police, des experts du renseignement et l’armée[/caption]

La nouvelle série de Celebrity Hunted débutera le dimanche 30 janvier 2022 à 21h sur Channel 4.

L’émission se déroulera ensuite tous les soirs pendant six épisodes pendant que nous suivons les célébrités en fuite.

Il sera également disponible pour regarder en ligne via All 4.

Vous pouvez également regarder les séries passées sur All 4 en ce moment.

Huit nouvelles célébrités relèvent le défi de déjouer la police, les anciens officiers du renseignement et les membres des forces armées, tous chargés de les retrouver en 2022.

Ils espèrent rester à l’écart des autorités pendant deux semaines dans l’espoir de gagner un gros don pour l’association caritative Stand Up To Cancer.

Voici une liste complète des paires de célébrités :

Le nom du jeu est que les concurrents évitent d’être capturés par des chasseurs hautement qualifiés.

Ils peuvent emporter tout ce qu’ils peuvent emporter avec eux, y compris des tentes, de la nourriture et des déguisements, et ils ont accès à un compte bancaire contenant 250 £. Ils ne sont pas autorisés à quitter le Royaume-Uni.

Les chasseurs utilisent des services de détection de pointe employés par des gens comme le MI5 pour retrouver les concurrents – cela peut être n’importe quoi, de surveiller leurs transactions bancaires, de suivre leurs téléphones ou même d’interroger les membres de leur famille.

À peine une demi-heure après la fuite officielle des fugitifs, les professionnels reçoivent leurs noms, âges, adresses et photos d’identité, ainsi que des images aériennes de leur évasion.

Les chasseurs sont autorisés à accéder aux images des caméras de sécurité, tant qu’ils ont prouvé à un arbitre indépendant, Kevin O’Leary (ancien chef des opérations secrètes de la police du Met), qu’ils avaient fait suffisamment de travail de détective pour le justifier.

Pour gagner, les concurrents doivent se diriger vers un point d’extraction, qui ne deviendra clair pour eux que vers la fin de la série.

