Thor: Love and Thunder est le dernier film Marvel à faire ses débuts dans les cinémas du monde entier. Le quatrième film de Thor apporte des tonnes d’humour, avec Taika Waititi de retour dans le fauteuil du réalisateur.

Si vous préférez regarder Thor : Love and Thunder à la maison, alors n’ayez crainte. Nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le moment où la dernière sortie de God of Thunder sera disponible pour diffuser, louer et acheter à la fois numériquement et physiquement.

Quand est-ce que Thor : Love and Thunder est disponible en streaming ?

Disney a confirmé que Thor: Love and Thunder sera disponible en streaming le Disney + Day, 8 septembre 2022.

Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez le faire sur le site Web de Disney+ pour 7,99 $/7,99 £ par mois, ou 79,99 $/79,90 £ par an. Vous pouvez utiliser cet abonnement pour diffuser des émissions comme Only Murders in the Building et Ms. Marvel.

Quand Thor : Love and Thunder sortira-t-il en VOD ?

Disney n’a pas confirmé de date pour la sortie en VOD, mais généralement les films arrivent sur ces plateformes peu de temps après leur sortie sur Disney+. Par conséquent, nous nous attendons à ce que Thor 4 soit disponible à l’achat et à la location dans septembre ou octobre 2022.

Voici où vous devriez pouvoir le regarder :

Quand Thor : Love and Thunder sort-il en DVD/Blu-ray ?

Nous ne connaissons pas non plus la date de sortie du DVD/Blu-ray pour Thor : Love and Thunder, mais cela devrait être à peu près au même moment où il arrivera dans les magasins VOD. Par conséquent, sur la base de nos estimations actuelles, nous nous attendons à ce que Thor 4 sorte sur DVD soit en septembre 2022 soit en octobre 2022 également. Voici où vous devriez pouvoir l’acheter :

Où diffuser les trois premiers films de Thor

Si vous souhaitez rattraper Thor, Thor : The Dark World et Thor : Ragnarok, alors c’est simple : tout ce dont vous avez besoin est un abonnement Disney+.

Alternativement, vous pouvez acheter les VOD ou les DVD sur Amazone.