Quand est-ce que The Muppets Christmas Carol est à la télévision cette année ? Où regarder le spécial festif des Muppets

Le Muppet Christmas Carol est un favori festif depuis 30 ans.

Voici comment vous pouvez regarder le classique de Charles Dickens ce Noël.

Alamy

Le chant de Noël des marionnettes 1993[/caption]

Quand est-ce que The Muppets Christmas Carol est à la télévision cette année ?

On ne sait pas si ou quand le film sera à la télévision cette année.

Mais il est revenu dans les cinémas britanniques en décembre.

Vous pouvez le voir sur grand écran dans les cinémas du Royaume-Uni à partir du 2 décembre.

Où diffuser The Muppets Christmas Carol en ligne?

Malheureusement, The Muppet Christmas Carol n’est pas disponible sur Netflix.

En savoir plus sur les films de Noël SOIRÉE FILM Les films de Noël FAVORITE des Britanniques dévoilés – où se classe votre favori ? REGARDE ENCORE Il y a 10 films de Noël familiers dans ce casse-tête – saurez-vous les repérer ?

Cependant, il est gratuit de regarder ceux qui ont des abonnements Disney + ou Amazon Prime.

Cependant, vous pouvez acheter et diffuser le film sur Amazon pour 11,99 £.

Cela signifie que vous pourrez le revoir chaque année sans faute.

Qui sont les acteurs de The Muppets Christmas Carol ?

Michel Caïn

Caine joue le personnage principal Ebenezer Scrooge.

Depuis qu’il a joué Scrooge dans The Muppet Christmas Carol, il a été dans tout, d’Austin Powers et Miss Congeniality à Inception et The Dark Knight.

Steven Mackintosh

Steven Mackintosh a joué le neveu de Scrooge, Fred.

Il a ensuite joué Richard Garland dans The Halcyon et a également joué des rôles dans Kick-Ass 2, The Sweeney, Luther and Lock, Stock et Two Smoking Barrels.

Ray Coulthard

Ray Coulthard a joué un jeune Ebenezer Scrooge dans le Muppet Christmas Carol.

Depuis, il a joué dans de nombreuses émissions de télévision, notamment en jouant Alasdair Sinclair dans Emmerdale.

Robin Tisserand

Robin Weaver était Clara dans Muppet Christmas Carol.

Plus célèbre encore, elle a joué la mère de Simon, Pamela Cooper, dans The Inbetweeners.

Meredith Braun

Meredith Braun n’avait que 19 ans lorsqu’elle était Belle dans Muppet Christmas Carol.

L’actrice est maintenant une star du West End, prenant même le rôle principal de Christine dans le Fantôme de l’Opéra.

Franck Oz

Frank Oz a joué plusieurs personnages dans The Muppet Christmas Carol, dont Miss Piggy, Fozzie Bear et Animal.

Il était également une grande partie de Sesame Street – une autre des créations de Jim Henson – jouant le Cookie Monster, Bert et Grover.

Steve Whitmire

Steve Whitmire a été limogé par les patrons des Muppets après avoir joué Kermit la grenouille pendant 27 ans en 2017.

À l’époque, le marionnettiste a déclaré qu’il avait le cœur brisé et qu’il avait l’impression d’avoir «échoué» à son mentor Jim Henson, à l’origine de Kermit.

David Goelz

Dave Goelz a joué de nombreux rôles différents dans The Muppet Christmas Carol, notamment Gonzo le Grand, le Dr Bunsen Honeydew, Waldorf – après la mort de Jim Henson – et Zoot.

Il joue en fait Gonzo depuis près de 50 ans, après avoir créé le personnage lorsqu’il a rejoint la Jim Henson Company en 1976.

Jerry Nelson

Jerry Nelson a joué le rôle du fantôme du cadeau de Noël dans le Muppet Christmas Carol.

Cependant, il était plus connu comme la voix à plein temps du comte von Count de Sesame Street.

Le 23 août 2012, il décède des complications de sa maladie, à l’âge de 78 ans.

David Rudmann

David Rudman a joué Rat, Peter Cratchit, Old Joe et le chef suédois dans le film.

Lorsque Frank Oz a quitté son rôle de Cookie Monster en 2004, c’est David qui a pris la relève.