Quand est-ce que Maggie de Missy Peregrym revient au FBI ?

Le personnage du FBI de MISSY Peregrym, Maggie, a été radié dans l’épisode de la saison 4 diffusé le 10 mai 2022.

Elle a quitté le FBI de CBS pour partir en congé de maternité, mais fait maintenant un retour complet dans la série.

Qu’est-il arrivé à Maggie sur le FBI de CBS ?

Missy Peregrym, 40 ans, a annoncé sur Instagram en février 2022 qu’elle devait accoucher cet été.

Les producteurs du FBI de CBS ont décidé de l’exclure temporairement de l’émission pendant qu’elle partait en congé de maternité.

La dernière fois que les fans du FBI ont vu le personnage de Peregrym, Maggie a été hospitalisée après qu’elle et OA (joué par Zeeko Zaki) aient recherché l’homme responsable de l’utilisation de gaz sarin mortel.

Cependant, Maggie est piégée dans une pièce avec du gaz et OA la trouve à temps pour se libérer.

Bien qu’OA ait pu sauver Maggie, l’épisode s’est terminé avec lui au chevet de son hôpital, lui disant qu’il ne voulait pas faire le travail sans elle.

En réponse, Maggie fait un léger signe de tête à OA pour lui faire savoir, ainsi qu’aux téléspectateurs, qu’elle est toujours en vie.

Missy Peregrym est-elle de retour au FBI ?

Le showrunner du FBI, Rick Eid, a confirmé que Peregrym revenait à la saison cinq de la série.

Eid a déclaré à Variety que les deux premiers épisodes de la nouvelle saison explorent la relation et la “dynamique” qui existent entre OA et Maggie.





«Nous explorons la tentative d’OA d’être trop protectrice et Maggie essayant de jalonner sa propre voie dans ce nouveau chapitre de leur partenariat.

“Peut-être que OA se blâme pour certaines choses dont il ne devrait pas se blâmer, alors nous explorons définitivement leur partenariat”, a déclaré Eid au point de vente.

«Ce n’est pas toujours facile de revenir huit ou neuf mois après qu’un événement comme celui-ci se soit produit. Ce n’est pas seulement sur la personne qui a réellement subi la blessure.

« C’est aussi compliqué pour la personne qui n’a pas subi la blessure mais qui se blâme peut-être pour l’autre personne qui a subi la blessure. Nous creusons un peu dans ce genre de psychologie », a-t-il déclaré.

Missy Peregrym est-elle mariée ?

Peregrym est marié à l’acteur australien Tom Oakley et le couple s’est marié en 2018.

Elle et Oakley partagent un fils ensemble, Otis Paradis Oakley, né le 21 mars 2020.

Le couple a accueilli leur deuxième enfant, Mela Joséphine Oakley, le 6 juin 2022, et Peregrym a posté une photo de leur fille sur Instagram.

Elle a partagé qu’elle avait décidé d’accoucher dans l’eau à la maison, affirmant que cela lui avait donné “l’expérience la plus profonde”.

“Il s’agit généralement du bébé, mais cette fois, j’ai également été soignée de toutes les manières, avant, pendant et après la naissance”, a-t-elle écrit.

«J’étais effrayé et soutenu, excité et encouragé, pleinement vu et entendu. Beaucoup de larmes, de questions et tout autant de rires.

Elle a poursuivi: «Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu la possibilité de choisir chaque étape du chemin, récompensée par l’entrée la plus calme et la plus douce dans le monde pour Mela.

“(Je ne décrirais pas MA partie de la naissance douce)”, a-t-elle plaisanté avant de remercier son mari pour son soutien indéfectible.

“Je ne peux pas dire assez à quel point Tom s’est mobilisé pour me permettre de me reposer et de faire ce dont j’avais besoin pour être présente”, a-t-elle déclaré.

“Notre voyage n’a en aucun cas été facile, mais il a été complet et je suis incroyablement béni qu’il soit mon partenaire.”

Peregrym a précédemment épousé l’acteur Zachary Levi en 2014 mais a divorcé près d’un peu plus d’un an plus tard.

La valeur nette de Peregrym est estimée à 3 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Elle est une ancienne mannequin et actrice canadienne connue pour ses rôles dans :