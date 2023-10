Quand est-ce que l’inscription est ouverte et pourquoi l’inscription aux soins de santé est-elle si compliquée ?

L’inscription ouverte est un casse-tête. L’assurance maladie et les FSA peuvent être compliquées. Le système américain de fourniture de prestations d’assurance est autant un accident de l’histoire que le résultat d’une planification minutieuse, et il est protégé autant par l’inertie et les intérêts particuliers que par la preuve qu’il constitue l’infrastructure idéale pour la nation la plus riche du monde.

Mais nous semblons être coincés avec cela. Comment cela pourrait-il être? La vérité est que même si un nombre croissant d’Américains ont du mal à se permettre les soins dont ils ont besoin, un nombre encore plus grand protège les prestations dont ils bénéficient actuellement.

Si l’on prend du recul, c’est un peu un miracle que le système fonctionne aussi bien. Chaque année, la plupart des Américains passent par de longues listes de contrôle, remplissent les formulaires nécessaires et s’inscrivent avec succès à une assurance maladie et à d’autres avantages. Cette semaine ou deux peuvent être stressantes. Mais en fin de compte, la plupart des gens (mais pas tous) bénéficient de prestations qui les aident à payer leurs soins de santé, leurs soins dentaires et autres dépenses nécessaires au cours de l’année suivante.

Seulement – ​​« seulement » – 8,4 % de la population américaine n’avait pas d’assurance maladie en 2022, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Il s’agit du taux le plus bas jamais enregistré, même si cela signifie que 27,6 millions de personnes ne bénéficient pas d’une protection financière contre les frais médicaux. Environ 16 pour cent des Américains n’étaient pas assurés en 2009 ; Après les progrès réalisés grâce à la loi sur les soins abordables de 2010 et avec l’aide de politiques d’urgence en cas de pandémie, le pays s’est rapproché plus que jamais de la couverture universelle.

Pourtant, les Américains sont toujours aussi insatisfaits de l’état des soins de santé. Moins de la moitié ont déclaré dans une enquête Gallup de 2022 que la qualité des soins de santé aux États-Unis était excellente ou bonne, la première fois que ce chiffre tombait en dessous de la majorité au cours des deux décennies où Gallup avait posé la question. Aux États-Unis, seulement 32 pour cent de la population ont déclaré que l’assurance maladie était excellente ou au moins bonne. Les deux tiers ont déclaré que la réponse était juste passable ou mauvaise.

Et il existe de nombreuses preuves que le coût reste un problème majeur pour de nombreuses personnes. Près de quatre Américains sur dix – 38 % – ont déclaré qu’en 2022, ils avaient reporté les soins médicaux en raison du coût, selon Gallup. Il s’agit du nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l’agence de sondage a commencé à poser cette question en 2001. Une autre enquête, menée par KFF au cours de l’été, a révélé que 28 pour cent des personnes interrogées avaient des difficultés à se procurer des médicaments sur ordonnance.

La vérité est que l’assurance à elle seule ne suffit pas toujours à aider les gens à payer leurs soins de santé. Le Fonds du Commonwealth a conclu que 43 % des Américains avaient été « insuffisamment assurés » en 2022. Cela signifiait soit qu’ils n’étaient pas assurés, qu’ils avaient une couverture incomplète au cours de l’année, soit que l’assurance dont ils disposaient ne serait pas adéquate s’ils bénéficiaient d’une assurance médicale coûteuse. urgence ou diagnostic – par exemple, si les dépenses personnelles de leur plan pourraient dépasser 10 pour cent du revenu de leur ménage.

Plus de 40 pour cent des personnes ont déclaré avoir évité des soins en raison de leur coût, ou avoir eu des difficultés à payer leurs factures médicales, leurs dettes médicales, ou les deux.

Ca ne doit pas forcément être comme ca. Il n’existe pas de prescription spécifique pour améliorer les soins de santé. Les pays ont trouvé différents moyens de rendre l’assurance maladie plus abordable, standardisée et universelle, comme Vox l’a exploré dans notre série Everybody Covered. Certains ont même leur propre inscription ouverte, mais sans risquer que le mauvais plan puisse entraîner des coûts beaucoup plus élevés. Aux États-Unis, des enquêtes auprès de l’industrie révèlent que de nombreux Américains ne comprennent pas leurs choix lors de l’inscription ouverte et trouvent le processus frustrant.

Pourtant, les États-Unis continuent de progresser, même si l’espérance de vie diminue parce que les Américains développent davantage de maladies chroniques à un âge plus précoce et que les suicides et les surdoses de drogues augmentent dans un contexte de crise de l’accès aux services de santé mentale.

Car même si les Américains ne sont peut-être pas séduits par le système de santé et que beaucoup ont du mal à se payer des soins, il existe une majorité silencieuse qui est suffisamment satisfaite. Les inscrits à Medicare sont particulièrement satisfaits, malgré les obstacles bien connus aux soins au sein de ce programme également, et une bonne majorité des personnes bénéficiant d’une assurance parrainée par l’employeur déclarent dans les enquêtes qu’elles aiment ce qu’elles ont.

Le même sondage Gallup, qui révèle que les deux tiers de la population estiment que la couverture santé aux États-Unis n’est généralement pas bonne, interroge également les gens sur leur propre couverture : 66 % d’entre eux la jugent excellente ou bonne. De même, environ huit personnes sur dix ont jugé leur assurance maladie excellente ou bonne dans une enquête KFF réalisée en juin de cette année.

Les personnes bénéficiant de Medicare (91 %) étaient nettement plus satisfaites que celles bénéficiant d’un plan d’employeur (80 %). Medicaid a été évalué favorablement par 83 pour cent de ses inscrits.

Il n’est pas rare que des enquêtes révèlent que les gens sont plus optimistes quant à leur propre situation qu’ils ne le sont quant à l’état de la nation. L’année dernière, les Américains étaient en mauvaise posture économique mais se sentaient bien quant à leurs propres finances. Ils sont profondément insatisfaits de l’éducation mais pensent que leurs propres écoles publiques fonctionnent très bien. Et, selon des enquêtes, ils sont en retrait par rapport au système de santé national, mais se contentent de leur propre assurance.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la loi sur les soins abordables, la réforme de santé la plus importante depuis 50 ans, a fonctionné à bien des égards en marge. Entre 30 et 40 millions d’Américains bénéficient d’une assurance légale d’une manière ou d’une autre. Mais les régimes des employeurs, qui couvrent la plupart des Américains en âge de travailler et dont les coûts augmentent, n’ont pas connu de changement significatif. Personne n’a vraiment envisagé de modifier l’un des fondements du système de santé américain. C’était trop risqué politiquement. Même de petits changements apportés aux FSA, qui limitaient légèrement les avantages fiscaux des citoyens, ont fini par être annulés par le Congrès.

La vérité est que nous avons appris à gérer ce que nous avons – et nous serons probablement coincés avec une inscription ouverte à moins que le consensus ne change.

Vous avez encore des questions ? Dylan Scott discutera avec les contributeurs de Vox le jeudi 19 octobre. Pour vous inscrire, faire une contribution mensuelle ou annuelle à Vox avant le mercredi après-midi.