Quand est-ce que la saison 2 de Welcome to Wrexham sort ?

Le réseau câblé FX a officiellement annoncé la date de sortie de la deuxième saison de Welcome to Wrexham. La série à succès vient de remporter six nominations aux Emmy Awards pour sa première saison. Cela comprend les séries exceptionnelles de réalité non structurée et le programme de cinématographie exceptionnelle pour la réalité. L’émission a déjà remporté plusieurs prix Critics ‘Choice pour le meilleur documentaire sportif et la meilleure émission sportive.

Saison deux de Bienvenue à Wrexham devrait faire ses débuts le mardi 12 septembre à 22 h HE. FX est le foyer exclusif de l’émission les soirs de diffusion ici aux États-Unis. Cependant, les fans de la série de football qui ne pourront peut-être pas regarder en direct peuvent également assister à l’émission le lendemain sur Hulu. Disney + gérera les droits de diffusion européens des épisodes.

Bienvenue à Wrexham Saison deux faits saillants de la saison 2022/23

La deuxième saison de l’émission suivra la campagne historique 2022/23 de Wrexham. La première saison s’est terminée dans le chagrin alors que l’équipe galloise n’a pas réussi à obtenir une promotion hors de la Ligue nationale de cinquième niveau. Cependant, la prochaine saison de la série montre comment le club a essentiellement dominé la Ligue nationale sur le chemin de la promotion automatique en Ligue deux. Ce sera la première fois que Wrexham figurera dans la Ligue anglaise de football depuis 2008.

Bienvenue à WrexhamLa popularité de a contribué à alimenter un intérêt massif pour le club relativement petit. En fait, Wrexham vient de terminer sa tournée de pré-saison aux États-Unis, ce qui est généralement réservé aux clubs les plus populaires au monde. Au total, les quatre matchs amicaux aux États-Unis ont réuni plus de 110 000 fans.

La star de Wrexham a récemment subi une étrange blessure sur le terrain

Les nouvelles n’étaient cependant pas toutes positives concernant la tournée de Wrexham aux États-Unis. L’attaquant vedette Paul Mullin a subi une blessure anormale lors du match de l’équipe contre Manchester United le 25 juillet. L’attaquant a été claqué par le gardien Nathan Bishop et a subi une perforation du poumon. Néanmoins, le copropriétaire de Wrexham, Rob McElhenney, a fait la lumière sur le problème en publiant une vidéo montrant Mullin restant dans la maison de l’acteur pendant qu’il se remettait du revers.

Bienvenue à Wrexham Première de la saison 2 :

Quand : Mardi 12 septembre à 22 h (HE)

Où : FX (disponible sur Hulu le lendemain)

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive