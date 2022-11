La star de la franchise BACHELOR Dean Unglert a décrit la relation entre lui et Gabby Windey sur son podcast, Aider! Je suis nul en rencontres.

L’ancien de Bachelor in Paradise a également révélé sur son podcast qu’il s’était fiancé à Caelynn Miller-Keyes en octobre 2022.

Quand est-ce que Gabby Windey et Dean Unglert de The Bachelor sont-ils sortis ensemble?

Dean Unglert et Gabby Windey sont d’anciens amoureux de l’université, selon Heavy.

Les deux sont sortis ensemble pendant plus d’un an à l’âge de 19 ans, Dean la qualifiant même de “deuxième amour de ma vie”.

Dean a parlé une fois de Windey sur son podcast, Help! Je suis nul en rencontres.

«Elle était, comme, l’une des principales ex. C’était ma petite amie de l’université », a déclaré Dean.

“Les producteurs m’ont appelé et m’ont dit : ‘Hé, nous pensons à caster cette personne, que pensez-vous d’elle ? Nous savons que vous êtes sorti il ​​y a 10 ans. Et j’étais comme, ‘Oh, elle est géniale. Si elle est sélectionnée pour le spectacle, soit elle gagnera le spectacle, soit elle sera la prochaine Bachelorette. Et j’y crois fermement.





Qui est Dean Unglert ?

Dean Unglert était un concurrent de la 13e saison de The Bachelorette, en lice pour le cœur de Rachel Lindsay.

Il a été éliminé au cours de la 8e semaine, mais est ensuite revenu dans la franchise en tant que candidat à Bachelor in Paradise à deux reprises.

Né le 17 avril 1991, Unglert a 31 ans.

Dean est devenu bien connu dans la franchise en tant que gars « van-life », vivant dans sa camionnette pendant qu’il voyageait à travers l’Amérique.

Lors de la sixième saison de Bachelor in Paradise, Dean a commencé à sortir avec une autre candidate, Caelynn Miller-Keyes, et les deux sont actuellement fiancés après avoir été ensemble depuis 2019.

Quelle est la valeur nette de Dean Unglert ?

Selon Net Worth Spot, Dean Unglert a une valeur nette estimée à environ 6,5 millions de dollars, en octobre 2022.

Sa principale source de richesse serait sa carrière de star de télé-réalité.

Il tire également des revenus des mentions de marque et des parrainages.