Quand est-ce que Cocaine Cowboys : The Kings of Miami sort sur Netflix ?

Préparez-vous à être accro au nouveau documentaire captivant de Netflix.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami raconte l’histoire des trafiquants du sud de la Floride inculpés dans l’une des plus grandes affaires de drogue de l’histoire des États-Unis.

Quand est-ce que Cocaine Cowboys : The Kings of Miami sort-il ? ?

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami sortira sur Netflix le 4 août 2021 à 8h.

Il y aura six épisodes à regarder en même temps.

La série est réalisée et produite par Billy Corben.

Netflix regorge de véritables documentaires policiers pour votre plaisir.

De quoi parle Cocaine Cowboys : Les rois de Miami ?

Quinze ans après la sortie de son film culte Cocaine Cowboys, arrive Cocaine Cowboys: The Kings of Miami du réalisateur Billy Corben, une saga en six parties sur les trafiquants du sud de la Floride inculpés dans l’une des plus grandes affaires de drogue de l’histoire des États-Unis.

Considérés comme les principaux distributeurs américains de deux des plus grands cartels de Colombie, les exilés cubains Augusto « Willy » Falcon et Salvador « Sal » Magluta ont été accusés d’avoir introduit en contrebande plus de 75 tonnes de cocaïne aux États-Unis dans les années 1980.

Les amis du lycée ont construit un empire réputé de 2 milliards de dollars qui a fait de Willy et Sal, alias « Los Muchachos », deux des plus grandes célébrités de Miami.

Alors que les forces de l’ordre préparaient leur démantèlement, les champions du monde de course de bateaux à moteur ont réussi à dépasser et à déjouer habilement les poursuites pendant des décennies avant que la poursuite ne prenne finalement fin.

Présentant des interviews colorées de leurs proches, de leur équipe de défense et des fédéraux chargés de les abattre, la série dresse un portrait saisissant du dernier des «cocaïne cowboys» de Miami.





Comment puis-je regarder Cocaine Cowboys : The Kings of Miami ?

Vous devez être abonné à Netflix pour regarder la série, qui coûte 8,99 £ par mois.

Cela signifie que deux appareils peuvent être utilisés pour le regarder en même temps.

Vous pouvez inscrivez-vous ici, et résilier votre abonnement à tout moment.

