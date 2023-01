‘Quand est-ce que ça s’arrête ?’ Pour 2023, un début sanglant alarmant

Dans un pays avec plus d’armes à feu que d’habitants – et qui sort de trois ans d’isolement, de stress et de luttes intestines au milieu de la pandémie – les Américains commencent 2023 avec un barrage constant de massacres de masse.

Onze personnes ont été tuées alors qu’elles accueillaient le Nouvel An lunaire dans une salle de danse populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés. Une mère adolescente et son bébé ont reçu une balle dans la tête lors d’une attaque qui a tué cinq générations. Un enfant de 6 ans tire sur son professeur de première année dans la salle de classe. La liste continue.

“Nous avons traversé tant de choses ces dernières années, et continuer à voir cas après cas de violence de masse dans les médias est tout simplement écrasant”, a déclaré Apryl Alexander, professeur agrégé de santé publique à l’Université de Caroline du Nord à Charlotte. “Quand est-ce que ça s’arrête ?”

Le carnage de huit jours en Californie, où les victimes de la salle de danse samedi soir faisaient partie des deux douzaines de personnes tuées lors de trois attaques récentes, a rappelé douloureusement aux familles la fusillade de l’année dernière à Uvalde, au Texas. Mardi, plusieurs familles et parents d’Uvalde ont voyagé plus de trois heures jusqu’au Capitole de leur État pour renouveler leurs appels à des lois plus strictes sur les armes à feu, même s’ils ont peu de chances de gagner l’Assemblée législative contrôlée par les républicains.

En 2022, les États-Unis ont marqué leur premier déchaînement meurtrier d’armes à feu de l’année le 23 janvier – il y a un an lundi. À la même date cette année, six massacres ont fait 39 morts, selon une base de données des massacres maintenue par l’Associated Press, USA Today et la Northeastern University.

« Des gens meurent chaque jour. Cela ne devrait pas arriver », a déclaré Veronica Mata, dont la fille de 10 ans, Tess, faisait partie des 19 enfants et des deux enseignants tués à Uvalde. “Si cela nous oblige à venir chaque semaine, nous le ferons jusqu’à ce que nous voyions quelque chose changer.”

Les Américains en sont venus à endurer des fusillades de masse dans des églises et des épiceries, lors de concerts et de parcs de bureaux, et à l’intérieur des maisons d’amis et de voisins. La violence est imputée à la haine envers les autres communautés, aux griefs au sein d’un groupe, aux secrets au sein des familles et à l’amertume entre collègues. Mais cela se termine souvent lorsqu’un homme rancunier attrape une arme à feu.

Parfois, il n’est pas clair si une rancune fait même partie de l’équation.

« Il n’y avait aucun conflit apparent entre les parties. L’homme vient d’entrer et a commencé à tirer”, a déclaré le chef de la police de Yakima, Matt Murray, après que trois personnes ont été abattues mardi matin dans un dépanneur Circle K dans l’État de Washington, ajoutant au chagrin national.

Les ventes d’armes aux États-Unis ont atteint des sommets historiques alors que la pandémie de coronavirus s’est installée, que l’économie a stagné et que les gens sont descendus dans la rue pour protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale. Près de 23 millions d’armes à feu ont été vendues en 2020, selon les analystes du secteur. La flambée s’est largement poursuivie l’année suivante, les ventes ayant grimpé de 75 % le même mois qu’une foule a attaqué le Capitole américain, avant de chuter à environ 16 millions cette année.

Les experts estiment qu’il y a 393 millions d’armes à feu entre des mains privées aux États-Unis, qui en 2022 étaient un pays de 333 millions d’habitants.

Certains Américains disent qu’ils ne se sentent en sécurité nulle part. Un tiers évite certains endroits en conséquence, selon l’American Psychological Association, dont la dernière étude montre que la majorité des Américains se sentent stressés.

Pourtant, il semble peu enclin à aborder certaines des solutions potentielles, telles que l’enseignement des compétences de résolution de conflits dans les écoles ou le réexamen de nos visions sociétales de la masculinité, selon Alexander.

“L’apprentissage socio-émotionnel consiste simplement à apprendre aux enfants à identifier leurs sentiments, à s’exprimer, à gérer les conflits – et pourquoi y a-t-il une interdiction à ce sujet, surtout à ce moment particulier?” a-t-elle demandé, faisant référence aux efforts visant à imposer des interdictions nationales et locales sur les programmes scolaires.

“Ces enfants vont devenir des adultes”, a déclaré Alexander. “S’ils ne savent pas comment gérer les conflits, nous allons voir des événements malheureux comme celui-ci se produire.”

L’effusion de sang a commencé le 4 janvier, lorsqu’un homme de l’Utah, enquêté mais jamais inculpé pour une plainte pour maltraitance d’enfants en 2020, a tiré et tué sa femme, sa mère et leurs cinq enfants avant de se suicider.

La base de données montre que 2 793 personnes ont perdu la vie dans des massacres – ceux qui impliquent quatre victimes ou plus, à l’exclusion du tueur – depuis 2006. La récente vague de violence fait suite à un pic en 2022, lorsque les États-Unis ont enregistré 42 massacres, le deuxième plus élevé. compte dans ce laps de temps.

Même la violence armée qui prend moins de vies, voire aucune, peut choquer la conscience.

Ce fut le cas en Virginie ce mois-ci lorsque l’enfant de 6 ans a tiré et blessé son professeur devant ses camarades de classe. Le maire de Newport News, Phillip Jones, a déclaré qu’il pouvait à peine comprendre. Et deux étudiants adolescents ont été tués lundi dans une fusillade dans une école de l’Iowa.

Lors de la fusillade de samedi soir à Monterey Park, 11 personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées lorsqu’un homme de 72 ans a ouvert le feu au Star Ballroom Dance Studio quelques heures seulement après que des dizaines de milliers de fêtards ont rempli les rues à proximité pour les festivités du Nouvel An lunaire. . Le tireur s’est suicidé alors que la police s’approchait de sa camionnette le lendemain.

Avant que les gens de tout l’État ne puissent assimiler cette horreur, sept ouvriers agricoles ont été abattus près de San Francisco, dans la pittoresque communauté côtière de Half Moon Bay. Un collègue de 66 ans est en garde à vue.

« En fin de compte, il y a tout simplement trop d’armes à feu dans ce pays. Et il doit y avoir un changement. Ce n’est pas une façon acceptable pour une société moderne de vivre et de mener ses affaires », a déclaré lundi le président du conseil de surveillance du comté de San Mateo, Dave Pine, à la suite de la fusillade dans la champignonnière. “Nos cœurs sont brisés.”

Pour certains, la violence est liée à une période aliénante de l’histoire des États-Unis qui a isolé les gens les uns des autres et réduit leur capacité à faire face aux difficultés de la vie.

« La pandémie a amplifié et accéléré tant de tendances dangereuses. Nous vivons une récession sociale qui met littéralement nos âmes en faillite », a déclaré le révérend Jonathan Lee Walton, président du Princeton Theological Seminary. Il a noté le déclin de la participation religieuse et civique.

“Nous normalisons les maladies du désespoir comme la solitude, la dépendance et la violence armée”, a déclaré Walton. “Les médias sociaux, l’église Zoom, le travail à distance et la réalité virtuelle peuvent être” pratiques “, mais ils sont des substituts moralement anémiques à la connexion humaine.”

