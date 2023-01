Quand est-ce notre problème ? – Section locale de Shaw

La récente chronique de Scott Reader sur le fait de faire ce qu’il faut sonne vrai dans la culture hostile d’aujourd’hui. N’est-ce pas notre problème que la guerre par procuration en Ukraine ait tué et mutilé des dizaines de milliers de personnes ? Pourquoi allons-nous chercher des enchevêtrements étrangers ou des monstres à l’étranger alors que Washington et John Quincy Adams nous ont avertis de ne pas le faire ? Lorsque nous avons quitté l’Afghanistan, nous avons retenu 9 milliards de dollars de leur propre argent, ce qui, selon David Beasley, chef du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, laisse 23 millions d’Afghans confrontés à l’insécurité alimentaire et à la famine possible. Les problèmes d’immigration auxquels les États-Unis et l’Europe occidentale sont confrontés résultent du fait que les nations qu’ils fuient sont arriérées et sous-développées. Ne sommes-nous pas engagés dans une grande guerre civile psychologique, testant si notre nation peut durer ?

En tant que nation, nous nous sommes grandement éloignés de la vision des Pères fondateurs. Oui, ils étaient propriétaires d’esclaves, et oui, la terre a été volée. Ajoutez tout autre fait historique horrible, que beaucoup utilisent ensuite pour justifier leur rage en tant que victimes présumées. Certaines personnes notent que tous les hommes sont créés égaux et continuent de travailler pour former une union plus parfaite. Mais, avec plus de 1 000 bases militaires dans le monde, nous nous engageons constamment dans des enchevêtrements étrangers. Le Deep State fait continuellement la propagande de Poutine et de Xi Jinping comme des monstres tout en négligeant l’éléphant dans la pièce. “Ce n’est pas mon problème” hante toujours Scott Reader. Quelqu’un d’autre?

Nicholas C.Kockler

Woodstock