Quand est-ce, comment regarder, à quoi s’attendre du discours de Joe Biden

Regardez comment Biden, en leur présence, parle de la récente vague de fusillades de masse et de la mort brutale de Nichols, après que ses efforts passés pour lutter contre la violence armée et les excès de la police aient été fortement limités par la résistance au Congrès.

Tout comme Brandon Tsay, qui a désarmé un homme armé qui a tiré et tué 11 personnes à Monterey Park, en Californie, le mois dernier, ainsi que d’autres qui sont intervenus lors des récentes fusillades de masse.

Les parents de Tire Nichols, qui a été sévèrement battu par des policiers à Memphis et est décédé plus tard, devraient être dans le public pour le discours.

Il devrait utiliser le discours comme un début officieux de la saison de la campagne présidentielle de 2024, exposant un ensemble de priorités politiques qui pourraient ou non trouver un soutien au Congrès.

Biden a été officiellement invité à prononcer le discours plus tôt en janvier par le président de la Chambre, Kevin McCarthy. McCarthy présidera l’événement et sera accompagné de la vice-présidente Kamala Harris, qui est également présidente du Sénat.

Le discours est prononcé lors d’une session conjointe du Congrès. Tous les membres du Sénat sous contrôle démocrate et de la Chambre sous contrôle républicain sont invités. Des membres du cabinet de Biden, des forces armées et de la Cour suprême sont également présents. Des explosions partisanes peuvent se produire.

Qui donnera la réponse républicaine ?

Les républicains ont choisi la gouverneure de l’Arkansas Sarah Huckabee Sanders, qui a été attachée de presse de la Maison Blanche sous Donald Trump, pour livrer leur réponse. Ce discours est généralement prononcé peu de temps après celui du président.

Ne vous attendez pas à ce qu’elle se retienne sur la scène nationale en faisant valoir que les démocrates sont déconnectés des valeurs américaines dominantes.

Reuters, AP

