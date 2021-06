Quand est Amazon Prime Day 2021 ? Cela peut être dès le mois de juin.

Mise à jour, 2 juin : Amazon a confirmé que le Prime Day se tiendrait cet été les 21 et 22 juin.

Un an après qu’Amazon ait déplacé Prime Day de juillet à octobre en raison de la pandémie de Covid-19, la société prévoit de tenir son événement annuel de magasinage à prix réduit de 2021 plus près de son créneau d’été normal.

Plusieurs sources internes et externes ont déclaré à Recode qu’Amazon visait actuellement juin pour organiser l’événement Prime Day 2021. Si Amazon va de l’avant avec ce plan, l’événement de vente de plusieurs jours Prime Day aura très probablement lieu entre le milieu et la fin du mois, ont déclaré plusieurs sources.

La porte-parole d’Amazon, Katie Larsen, a refusé de confirmer ou d’infirmer l’objectif de juin pour Prime Day.

L’événement, qui a duré deux jours complets l’année dernière et est exclusif aux membres Amazon Prime, a commencé en juillet 2015 dans le but d’augmenter les dépenses d’inscription à Amazon et Prime pendant l’accalmie estivale. Il a continué à avoir lieu en juillet jusqu’à l’événement de 2019. Mais l’année dernière, la pandémie a entraîné des défis opérationnels et logistiques qui ont convaincu l’entreprise de reporter le Prime Day à octobre. Plusieurs sources ont déclaré qu’Amazon avait également envisagé d’ajouter un autre événement commercial à l’automne, même avec le retour de Prime Day à l’été. On ne sait pas si un tel événement supplémentaire est toujours à l’étude.

On ne sait pas non plus pourquoi la société déplacerait légèrement l’événement en juin plutôt que de le maintenir dans sa fenêtre normale de juillet. Une source a émis l’hypothèse que le timing pourrait être influencé par Wall Street. Plus précisément, les dirigeants d’Amazon peuvent vouloir augmenter les ventes au deuxième trimestre de l’année pour faciliter les comparaisons financières avec le deuxième trimestre 2020, lorsque les revenus d’Amazon ont augmenté de 40 % au-dessus de la moyenne au milieu de folies de stockage alimentées par le verrouillage. Juin est dans le deuxième trimestre de l’année, tandis que juillet est dans le troisième.

Larsen, le porte-parole d’Amazon, a nié cette impulsion. « Non, Prime Day sera fixé sans tenir compte de Wall Street. »

Le Prime Day créé par la société offre des réductions sur une large gamme de produits aux plus de 150 millions de membres Amazon Prime dans le monde. L’événement est également devenu un moyen pour Amazon de renforcer la notoriété et les ventes de ses propres produits de marque, des gadgets Amazon Echo et Kindle à ses propres lignes de vêtements. Des groupes de travailleurs ont parfois profité de l’événement pour protester contre les conditions de travail des employés d’entrepôt et appeler au boycott des consommateurs.

L’événement de cette année se déroulera dans le contexte de la plus grande bataille syndicale américaine de l’histoire d’Amazon. Des milliers de travailleurs d’Amazon en Alabama qui aident à emballer, choisir et expédier les commandes Prime ont récemment voté pour se syndiquer ; les résultats du vote sont attendus de manière imminente et pourraient inciter à davantage de syndicalisation dans d’autres installations d’Amazon aux États-Unis.