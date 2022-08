Quand Elvis était roi de Spokane : souvenir du 27 août 1957

Les fans qui ont vu Elvis Presley se produire au stade commémoratif de Spokane en août 1957 se souviennent de l’apparence et du son du roi alors qu’il tournoyait sur scène au sommet de sa carrière.

Cependant, Jackie Allen se souvient de ce que ressentait Presley.

“Sa peau était si douce”, se souvient Allen. “Je me souviens avoir touché sa main quand il a signé pour moi.”

Allen, 80 ans, a été photographiée par un photographe du Spokane Chronicle alors qu’elle recevait un autographe de la star du rock and roll.

“Je pleurais quand je l’ai rencontré”, a déclaré Allen en appelant de sa maison de Spokane Valley.

L’ancien élève du North Central High School, classe de 1960, était l’une des rares personnes à la gare de Spokane lorsque Presley est arrivé. Un voisin, qui a été embauché pour récupérer Presley, a informé Allen de l’arrivée de la superstar émergente.

“J’étais l’une des rares personnes présentes à la station la veille du concert parce que presque personne d’autre n’était au courant”, a déclaré Allen.

Le lendemain soir, Allen, qui vivait en face du Memorial Stadium, a assisté au spectacle.

“J’ai pleuré tout au long du concert car j’étais tellement ravi”, a déclaré Allen. “J’ai encore le talon du billet du spectacle.”

Linda Chamberlain a également son billet déchiré de l’événement.

En nettoyant le sous-sol de sa mère il y a cinq ans, Chamberlain a découvert son seul souvenir des débuts de Presley à Spokane, dans la nuit du 30 août 1957, au Spokane Memorial Stadium (plus tard connu sous le nom de Joe Albi Stadium).

“Quand j’ai vu le billet, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, tu te moques de moi ?’ », a déclaré Chamberlain depuis sa maison de South Hill. « C’était une expérience que je n’oublierai jamais. J’avais 10 ans et je savais à quel point j’avais de la chance de voir Elvis.

Chamberlain, 75 ans, et sa sœur, Rita Joyce, 77 ans, qui ont grandi à Hillyard, ont connu l’histoire grâce à leur mère, Nicky Joyce, qui était folle d’Elvis.

“Ma mère avait 31 ans au moment du concert et elle pensait qu’Elvis était le plus grand”, a déclaré Chamberlain. “Elle adorait jouer ces premiers albums d’Elvis dans notre maison. Elle et son amie ont décidé d’emmener ma sœur et moi au spectacle puisque nous étions sa couverture. J’avais 10 ans et ma sœur 12 ans. La plupart des parents à l’époque n’aimaient pas Elvis. J’ai entendu les parents de mon ami dire qu’il était le diable et qu’il était tout simplement horrible.

Les adolescentes, l’écrasante majorité des débuts de Presley à Spokane, ont crié et hurlé tout au long de la performance de 16 chansons, a déclaré Chamberlain.

“Je me souviens que ma mère s’était fâchée avec les filles devant nous, qui étaient hors de contrôle”, se souvient Chamberlain. «Ils ont juste crié. Elle leur a dit qu’elle n’avait pas payé nos billets pour les entendre. Elle voulait entendre Elvis.

Chamberlain et sa sœur voulaient voir Elvis. Chamberlain a tiré à plusieurs reprises sur les jumelles autour du cou de Rita.

“Le souvenir de ma pauvre sœur du spectacle est que je tire sur les jumelles”, a déclaré Chamberlain. “Nous n’étions pas loin de la scène, mais nous voulions tous les deux voir Elvis aussi bien que possible.”

Presley a lancé le spectacle avec “Tutti Frutti” de Little Richard. Le roi a suivi avec des classiques tels que “Don’t Be Cruel”, “Heartbreak Hotel” et “(Let Me Be Your) Teddy Bear”.

“J’ai adoré chaque minute du spectacle, mais mon préféré était quand Elvis a joué” When My Blue Moon Turns to Gold Again “”, a déclaré Chamberlain. “C’est une chanson incroyable.”

Donnez à Chamberlain le mérite d’avoir suivi la coupe profonde écrite par Wiley Walker et Gene Sullivan. Presley, qui avait 22 ans et à son apogée, a changé l’état de la musique pop et de la culture pop. La première star du rock and roll n’était qu’à un an de son succès initial lorsqu’il jouait au Memorial Stadium. Ses deux premiers albums, “Elvis” et “Elvis Presley”, chacun enregistré et sorti en 1956, étaient des explosions pures et primitives de rockabilly.

De nombreux experts en musique pensent que 1957 a été l’apogée de Presley en tant que chanteur et interprète.

La sensualité brute de Presley a dérangé de nombreux adultes et ravi les jeunes femmes. C’était une affaire énorme lorsque Presley a ouvert sa tournée de quatre jours dans cinq villes du nord-ouest du Pacifique à Spokane.

“Vous vous demandez pourquoi Elvis a joué un spectacle dans notre ville, qui n’avait pas grand-chose à faire à l’époque”, a déclaré Chamberlain. “Et nous étions tellement isolés.”

Néanmoins, Presley, son groupe, son manager, le colonel Tom Parker, et son entourage se sont lancés dans un voyage en train de deux jours de Memphis à Spokane.

Presley a joué sur une scène directement au milieu du terrain du Memorial Stadium. “Il avait raison sur ce qui aurait été la ligne de 50 verges”, a déclaré Chamberlain.

Selon Chamberlain, la moitié des gradins en béton du stade étaient vides.

“Je n’oublierai jamais que les gens étaient assis d’un côté du stade”, a déclaré Chamberlain. “Personne d’autre n’était de l’autre côté (de la salle).”

Ce qui est gravé dans la mémoire de Chamberlain est la finale de Presley, “Hound Dog”. Pendant la représentation, le gamin de Tupelo, Mississippi, a sauté sur le chemin de terre depuis la scène qui le séparait de ses fans. Presley a entonné “Hound Dog”, alors qu’il portait une veste en lamé doré, et est tombé à genoux dans la terre et la sciure de bois.

“Je ne me sortirai jamais cette image de la tête, et dès que ‘Hound Dog’ s’est terminé, Elvis a sauté dans une Cadillac et est sorti du stade”, a déclaré Chamberlain. “Tout s’est passé si vite. Les filles ont sauté par-dessus la balustrade des tribunes à la piste et ont commencé à mettre de la sciure et de la terre d’où Elvis a sauté dans leurs sacs à main. C’était complètement fou.”

Toutes les jeunes filles n’ont pas eu autant de chance que Chamberlain et Joyce. Judith Holter, 77 ans, qui était une élève de sixième qui grandissait à West Central lorsque Presley jouait au Memorial Stadium, voulait attraper le King mais n’en a pas eu l’occasion.

“Je ne pouvais pas me permettre d’y aller”, a déclaré Holter en appelant d’Olympia. “Je voulais voir Elvis mais nous étions une famille à revenu limité.”

Les billets, qui coûtaient 3,50 $, sont l’équivalent de 37 $ aujourd’hui.

“C’est comme ça que ça s’est passé pour moi”, a déclaré Holter. « Mon père est décédé et ma mère nous élevait. Elvis était une telle chose. C’était un si grand chanteur. Il était si attirant. Mais je n’ai jamais vu le spectacle ni aucune séquence de celui-ci.

Chamberlain n’a jamais vu le film de la série non plus.

“Je ne sais pas si quelque chose a été abattu”, a déclaré Chamberlain. « Mon regret est de ne pas avoir apporté mon Brownie Instamatic. Personne n’a pensé à apporter une caméra au spectacle. C’est d’accord. J’aurai toujours mes souvenirs d’Elvis sur scène, et j’ai toujours mon talon de billet après toutes ces années.

Chamberlain et Allen ont chacun visité Graceland après la mort de Presley en 1977, mais aucun n’a vu l’énigme vieillissante lorsqu’il s’est produit au Coliseum en 1976. «Je ne voulais pas gâcher mes souvenirs d’Elvis jouant au Memorial Stadium, donc je ne suis pas allé à le Colisée », a déclaré Allen. “Je pense toujours à ce spectacle au Memorial Stadium, et j’aime toujours Elvis.”

