Quand Elon Musk et Amber Heard sont-ils sortis ensemble ? Chronologie de leur relation – Hollywood Life

Elon Musk et Ambre entendue seulement daté d’une brève période de temps. Cependant, le PDG de Tesla a écrit sur leur relation passée dans sa biographie éponyme : Elon Muskqui comprend plusieurs affirmations choquantes contre le Aquaman actrice. Néanmoins, l’ancien couple a entretenu une amitié après leur rupture.

Quand Elon Musk et Amber Heard ont-ils commencé à sortir ensemble ?

Amber et Elon se sont rencontrés pour la première fois en 2013 après avoir travaillé comme consultant pour son film. Tués à la machette. Quatre ans plus tard, ils ont commencé à se fréquenter en avril 2017 après le Journal du rhum la star a demandé le divorce de son ex-mari Johnny Depp. Dans la biographie d’Elon de 2023, il a été révélé qu’Elon et Amber ont parcouru le monde en avion pour se voir au cours de leur relation. Comme tous deux avaient des emplois du temps chargés en tant que personnalités publiques, ils se rendaient visite chaque fois que cela était possible.

Après le début de leur relation, Elon a rendu visite à Amber sur le tournage de Aquaman film, dans lequel elle incarne le personnage de Mera.

Quand Elon Musk et Amber Heard ont-ils rompu ?

Quatre mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble, Elon et Amber se sont séparés en août 2017. Dans sa biographie, le dirigeant de SpaceX a révélé qu’après sa rupture avec Amber, il avait passé « 18 mois de folie implacable » qui lui paraissaient « incroyablement douloureux ».

Pourquoi Elon Musk et Amber Heard se sont-ils séparés ?

En août 2017, Elon s’est rendu sur Instagram pour révéler pourquoi lui et Amber se sont séparés.

« Même si Amber et moi avons rompu, nous sommes toujours amis, restons proches et nous nous aimons », écrivait alors l’investisseur technologique. « Les relations à distance lorsque les deux partenaires ont des obligations professionnelles intenses sont toujours difficiles, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve. »

Dans sa biographie, cependant, Elon a affirmé que sa romance avec Amber était « brutale », tandis que son frère, Kimbal Musc, l’a même qualifié de « toxique » et de « cauchemar ». Kimbal a même noté que son frère a tendance à tomber amoureux des gens qui sont « beaux… mais ils ont un côté très sombre ». En réponse, Elon l’a reconnu et a expliqué : « Parce que je ne suis qu’un imbécile d’amour. Je suis souvent idiot, mais surtout par amour.

Néanmoins, les ex ont maintenu une relation amicale après la séparation. Amber a même noté dans le livre de son ancien petit ami : « Je l’aime beaucoup. Elon aime le feu, et parfois ça le brûle.