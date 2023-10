Quand elle est censée livrer et plus encore – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kourtney Kardashian a révélé en septembre qu’elle avait subi une opération chirurgicale fœtale d’urgence pour sauver la vie de son petit garçon à naître avec Travis Barker, après le retour du batteur de Blink-182 aux États-Unis après sa tournée européenne avec le groupe. Et même si Kourtney est depuis rentrée de l’hôpital et semble se porter bien, l’incident a laissé beaucoup de gens se demander quelle est sa date d’accouchement prévue. Nous avons les réponses ci-dessous.

Quand Kourtney a-t-elle révélé sa grossesse ?

Kourtney, 44 ans, a révélé sa grossesse avec son mari depuis un an de la manière la plus douce possible. Alors que Travis était sur scène lors d’un concert de Blink-182 à Los Angeles le 16 juin, Kourtney a levé une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte » – un adorable clin d’œil à son clip de 1999 pour « All The Small Things ».

Kourtney essayait-elle de tomber enceinte ?

Kourtney, déjà maman de trois enfants avec son ex Scott Disicket Travis, père de trois enfants avec son ex Shanna Moakler, ont été francs à propos de leur parcours de FIV et de leur désir d’avoir un enfant ensemble. Lors d’un épisode de juin de Les Kardashian, Kourtney a expliqué qu’elle et Travis prendraient une pause dans les traitements de FIV et essaieraient d’avoir un enfant naturellement. « Maintenant que nous nous sentons vraiment en bonne santé, nous allons essayer naturellement et faire une grande pause dans la FIV », a-t-elle déclaré lors de l’épisode, tourné vers la fin de 2021.

Travis a également parlé franchement des efforts de FIV. GQ interview en novembre 2022. « Voir le parcours de Kourtney à travers la FIV [in-vitro fertilization], ce qui est très difficile pour une femme, vous l’avez vue lutter avec ça et en parler », a-t-il déclaré au média. « C’est réel. Et il y a cependant plusieurs millions de mecs qui doivent aller donner leur sperme pour cette même procédure. Donc c’est comme si on s’y racontait, tu sais ?

Kourtney a avoué qu’elle était très reconnaissante de suivre des traitements intenses avec son mari. « Je suis très reconnaissante que Travis fasse ça avec moi », a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 26 mai. Les Kardashian. « Je ne pense pas que je pourrais le faire tout seul. J’ai juste l’impression que c’est quelque chose que nous devons faire ensemble. Nous faisons un bébé ensemble. Nous devons être sur la même longueur d’onde.

Quand le bébé de Kourtney Kardashian est-il attendu ?

Il est impossible de dire avec certitude quand le petit garçon de Kourtney et Travis est attendu, mais étant donné qu’ils ont annoncé leur grossesse en juin, et que de nombreux couples ont tendance à annoncer leur grossesse à 12 semaines/trois mois (après quoi les chances de une baisse spectaculaire des fausses couches,) Kourtney est susceptible d’accoucher à tout moment entre octobre et décembre. En effet, si la date de son annonce était exactement dans 3 mois, sa date d’accouchement prévue serait toute fin décembre.

La fondatrice de Lemme a même taquiné les fans avec sa date d’accouchement prévue en publiant une photo d’elle-même et de Travis à Coachella dans ses histoires Instagram. Elle a ajouté une flèche pointant vers son ventre sur la photo prise en avril.

Et les complications ?

ICYMI, Kourtney s’est rendue directement sur Instagram pour briser son silence sur la chirurgie fœtale urgente du bébé. Le 6 septembre, la star de télé-réalité de 44 ans a rompu son silence sur la situation dans une longue publication sur Instagram. « Je serai éternellement reconnaissante envers mes incroyables médecins d’avoir sauvé la vie de notre bébé », a écrit la fondatrice de Poosh en légende du message émouvant, accompagné d’une photo de sa main tenant celle de Travis à l’hôpital. «Je suis éternellement reconnaissante envers mon mari, qui s’est précipité à mes côtés après la tournée pour être avec moi à l’hôpital et prendre soin de moi après, mon roc. Et à ma mère, merci de m’avoir tenu la main pendant tout cela. Ayant eu trois grossesses très faciles dans le passé, je n’étais pas préparée à la peur de me précipiter dans une opération chirurgicale fœtale urgente. Je ne pense pas que quiconque n’a pas vécu une situation similaire puisse commencer à comprendre ce sentiment de peur. J’ai une toute nouvelle compréhension et un tout nouveau respect pour les mamans qui ont dû se battre pour leurs bébés pendant leur grossesse.