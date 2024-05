Quand elle a perdu du poids, les commentaires sur son corps n’ont pas cessé

CNN

Depuis qu’elle utilise des médicaments amaigrissants, Allie Olivares a fait taire la voix de son trouble de l’alimentation dans son cerveau tout en se sentant plus à l’aise pour courir avec son enfant de 6 ans.

Mais ses 80 livres de perte de poids en prenant Wegovy ne s’est pas fait sans difficultés, a-t-elle déclaré.

«Je suis encore confronté à beaucoup de dysmorphie corporelle», a déclaré Olivares, qui vit à Philadelphie. «Je vais me regarder dans le miroir, et c’est presque comme un miroir de fête où, pendant une minute, je me regarde et je me dis: ‘OK, oui, comme si je me voyais tel que je suis.’

« Je détournerai le regard, je regarderai en arrière et tout à coup, mon corps paraîtra beaucoup plus grand. »

Olivares dit qu’elle a eu une expérience positive avec le Médicament agoniste du GLP-1lequel imite les hormones dans l’intestin impliqué dans la régulation de l’insuline et de l’appétit. Il est également vendu sous la marque Zepbound pour la perte de poids. Mais elle prévient que perdre du poids n’est pas un remède à tout ce qui ne va pas dans votre vie.

Bien sûr, beaucoup de gens abordent Olivares différemment dans un petit corps, mais même ces commentaires « gentils » sont une arme à double tranchant, a-t-elle déclaré. Ils lui donnent souvent l’impression qu’elle n’était pas acceptable avant la perte de poids.

«Je suis la même personne. Je suis maman. Je suis designer. Je suis une femme. Je suis une fille », a-t-elle déclaré. «Je fais toutes les mêmes choses. C’est juste que le paquet dans lequel j’arrive est plus petit maintenant. Alors pourquoi suis-je traité différemment ?

«Cela renforce définitivement ce sentiment de« Est-ce que je ne vaux que ce qu’il y a à l’extérieur ? »

L’expérience d’Olivares après avoir perdu du poids n’est pas unique. Le psychologue new-yorkais Alexis Conason prévient que les gens ne devraient pas s’attendre à ce que le travail se limite à diminuer un nombre que vous voyez sur une échelle.

L’image corporelle n’est pas toujours liée à la taille du corps



Si vous avez une voix négative à l’arrière de votre tête qui divise votre corps, elle risque de ne pas disparaître lorsque vous perdez du poids, a déclaré Conason, qui est également un spécialiste certifié des troubles de l’alimentation.

« L’image corporelle n’est pas le reflet du poids. L’image corporelle concerne la façon dont nous voyons et ressentons notre corps intériorisé », a-t-elle déclaré.

De nombreuses personnes essaient de perdre du poids dans l’espoir de se sentir mieux dans leur corps, mais découvrent que ce n’est toujours pas le cas une fois qu’elles ont perdu du poids, a déclaré Conason. Et cela pourrait conduire à un cycle dangereux où l’on a continuellement l’impression que la réponse est de devenir encore plus petit.

Conason recommande de séparer vos efforts pour améliorer votre image corporelle de tous les efforts que vous pourriez entreprendre pour perdre du poids.

« De nombreuses personnes sont capables de suivre une thérapie pour accepter leur corps et améliorer leur image corporelle même sans perdre de poids et se sentir beaucoup mieux dans leur peau », a-t-elle déclaré.

Il est essentiel que vous construisiez une meilleure relation avec votre corps, indépendamment de son apparence, car ces pensées ne dépendent pas toujours de votre taille, a déclaré le Dr Genesis Ettienne, conseiller agréé en santé mentale et thérapeute conjugal et familial dans la région métropolitaine de Miami.

« La confiance en soi est un muscle qu’il faut fléchir », quel que soit son poids, ajoute-t-elle.

Depuis sa perte de poids, Olivares a constaté que bon nombre de ses interactions sociales commencent par un commentaire sur son corps.

« Remarquer la perte de poids est l’une des premières choses que (les gens) me disent lorsqu’ils me rencontrent », a-t-elle déclaré.

Bien qu’une partie de son cerveau influencée par la culture diététique soit heureuse que les gens voient son corps plus petit, cela peut également la mettre mal à l’aise, a déclaré Olivares.

« Les gens ont tendance à considérer la perte de poids comme une invitation à commenter publiquement leur corps », a déclaré Conason. « Nos corps sont si personnels et ne devraient vraiment pas être des objets de conversation. »

Il est important de ne pas faire de commentaires sur le corps des gens, a-t-elle déclaré, même s’il s’agit de perdre du poids.

D’une part, voir un corps ne raconte pas toute l’histoire. Peut-être que cette personne a perdu du poids à cause d’un trouble de l’alimentation, d’un chagrin ou d’un autre événement pénible, a déclaré Conason.

D’un autre côté, même si la perte de poids est considérée comme positive, commenter le corps des gens peut les faire se sentir plus exposés, ce qui peut sembler accablant et intrusif, a-t-elle ajouté.

Ettienne a déclaré qu’elle entendait chaque jour ce que ressentaient ses clients, comme si leur perte de poids était devenue l’intégralité de leur histoire dans l’esprit des gens qui les entourent.

C’est là qu’il est essentiel de communiquer des limites quant à savoir si et comment vous êtes à l’aise pour parler de votre corps avec les autres, a-t-elle déclaré.

Peut-être que votre approche consiste en une conversation directe pour dire : « Je sais que j’ai perdu du poids. Je ne veux pas en parler. » Ou cela peut être quelque chose de plus léger pour écarter les conversations centrées sur le corps, a-t-elle déclaré.

La conversation directe peut être plus facile lorsque vous êtes plus proche de la personne, a déclaré Olivares, mais pour d’autres, elle a tendance à essayer d’éloigner la conversation du discours corporel.

Olivares doit également travailler dur pour faire face à sa dysmorphie corporelle, a-t-elle déclaré. Et cela peut signifier éviter un peu les miroirs.

« Si vous ne parvenez pas à vous voir dans la réalité, vous pouvez vous désengager de la perspective de réduction des méfaits », a déclaré Olivares.

Habituellement, elle constate que sa dysmorphie est liée à d’autres comportements ou sentiments, elle encourage donc les personnes vivant des expériences similaires à consacrer du temps à s’asseoir avec cette dysmorphie et à se demander d’où elle vient, a-t-elle ajouté.

« Même si vous êtes physiquement dans un corps plus petit, si vous ne vous occupez pas du cadre mental (de) la dysmorphie corporelle », a déclaré Olivares. « Cela peut être très difficile, aussi petit soit-il, de voir la réalité. »

Si vous avez des difficultés avec votre image corporelle ou un cycle de sensations comme si vous deviez perdre de plus en plus de poids, demander l’aide d’un professionnel est la meilleure prochaine étape, a déclaré Conason.

« Rechercher un prestataire de santé mentale agréé spécialisé dans les soins pour les troubles de l’alimentation est vraiment la meilleure chose à faire », a-t-elle ajouté. Vous pouvez trouver des ressources et des références sur L’Alliance nationale pour les troubles de l’alimentation.