Drake et Josh de NICKELODEON ont été diffusés sur le réseau pendant plus de trois ans.

En raison de la popularité de la sitcom pour adolescents, Nickelodeon a également fait ses débuts dans trois films mettant en vedette les demi-frères de la télévision.

Quand Drake & Josh étaient-ils à la télévision ?

Drake et Josh ont été diffusés sur Nickelodeon de 2004 à 2007.

La série a suivi la vie des demi-frères Drake Parker (Drake Bell) et Josh Nichols (Josh Peck) au fur et à mesure qu’ils s’entendaient bien qu’ils soient très différents.

Pendant et après la diffusion de l’émission, Nickelodeon a également produit Drake & Josh Go Hollywood, Drake & Josh: Really Big Shrimp et Merry Christmas, Drake & Josh.

Lors de la première de Drake et Josh, cela a posé le jalon de la première de la série la mieux notée en près de 10 ans, avec plus de 3,2 millions de vues.

Il est également devenu l’une des 10 émissions les plus regardées par câble de la semaine en 2006.

Où sont Drake et Josh maintenant ?

Drake Bell et Josh Peck ont ​​emprunté des chemins similaires à Hollywood après la fin de leur sitcom.

Peck a ensuite joué dans des films tels que Drillbit Taylor, Locating Silver Lake et Doors.

Il a également joué un rôle récurrent dans The Mindy Project de Fox et a été la voix d’un personnage dans Teenage Mutant Ninja Turtles de Nickelodeon.

De 2015 à 2016, Peck a joué aux côtés de John Stamos dans Fox’s Grandfathered.

Il devrait jouer dans la prochaine adaptation télévisée de Turner et Hooch par Disney Plus.

Peck gère également une chaîne YouTube avec 3,7 millions d’abonnés.

De même, Bell est apparu dans des films tels que Superhero Movie. Collège, et Rags.

L’acteur est également apparu dans le rôle de Timmy Turner dans A Fairly Odd Movie de Nickelodeon : Grow Up, Timmy Turner ! et Un Noël assez étrange.

Il a également sorti son troisième album Ready Set Go! en 2014 et The Lost Album en 2020.

cependant, Bell a été arrêté dans l’Ohio le 4 juin 2021, et accusé de tentative de mise en danger d’enfants.

Des documents judiciaires montrent également que l’acteur fait face à des accusations de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs.

Bell a comparu devant le tribunal du comté de Cuyahoga à Cleveland, Ohio, le 3 juin, plaidant non coupable de ses accusations et déposant une caution de 2 500 $. La caution lui ordonnait de ne pas avoir de contact avec sa victime présumée.

L’incident présumé s’est produit il y a quatre ans, en décembre 2017. Il n’a été inculpé qu’en mai 2021.

Il reviendra devant le tribunal le 23 juin.

Bell a également été précédemment accusé de « abus verbaux et physiques » par son ex-petite amie, bien qu’il ait également nié ces allégations.

Avec qui Josh Peck est-il marié ?

Peck est marié à la directrice de la photographie Paige O’Brien.

Le couple s’est marié à Malibu, en Californie, en 2017.

Selon certaines informations, Bell n’a pas été invité au mariage, ce qui a alimenté les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles lui et Peck n’étaient plus amis.

Le matin de son mariage, Peck a partagé une photo de son smoking sur les réseaux sociaux, en écrivant : « Que pensez-vous de ce look ?

« Je me prépare pour une grande soirée qui approche, et je pourrai le porter quand je deviendrai un jour serveur. »

Peck et O’Brien ont eu leur premier enfant, Max un an plus tard.