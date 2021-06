DONALD Trump organisera un rassemblement dans l’Ohio le 26 juin, son premier depuis l’attaque meurtrière de ses partisans contre le Capitole américain.

Trump a toujours refusé de concéder l’élection présidentielle de 2020, qu’il a perdue face à Joe Biden.

Donald Trump reprendra la route Crédit : AP

Quand Donald Trump parle-t-il aujourd’hui ?

Donald Trump prendra la parole au Lorain County Fairgrounds à Wellington, Ohio, à 19 heures le 26 juin 2021.

L’ancien président a prononcé des discours ces derniers mois, mais ce sera son premier dans un format de rassemblement depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

Trump doit apparaître aux côtés de Max Miller – un candidat qui défie le représentant de l’Ohio Anthony Gonzalez dans l’État.

Gonzalez était l’un des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier au Capitole des États-Unis qui ont fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole.

Trump – qui est resté vocal malgré son absence du pouvoir – a juré de faire campagne contre les 10.

Trump à la convention républicaine de Caroline du Nord à Greenville, Caroline du Nord, le samedi 5 juin 2021 Crédit : AP

Les majorités fragiles des démocrates dans les deux chambres du Congrès seront en jeu lors des élections de mi-mandat de 2022.

« Il ne fait aucun doute que la priorité est d’élire des républicains en 2022 », a déclaré David Arredondo, président du Parti républicain dans le comté de Lorain.

« C’est le début. »

Le PAC Save America de Trump a déclaré dans un communiqué que le rassemblement de l’Ohio serait le premier d’une série d’événements « en faveur des candidats et des causes qui font avancer le programme et les réalisations de MAGA » de l’administration Trump.

Trump vise les républicains de la Chambre qui ont voté pour le destituer à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole des États-Unis Crédit : Reuters

Certains partisans de Trump ont commencé à faire la queue quelques jours avant l’événement du 26 juin.

Le maire de Wellington, Hans Schneider, a déclaré que les organisateurs lui avaient dit de s’attendre à ce qu’entre 10 000 et 20 000 personnes y assistent.

Wellington est à environ 40 miles au sud-ouest de Cleveland.

Le discours de l’Ohio sera la première de trois apparitions publiques.

Trump se rendra à la frontière américano-mexicaine avec le gouverneur du Texas Greg Abbott le 30 juin et prendra la parole lors d’un rassemblement à Sarasota, en Floride, le 3 juillet.

« Ce sont des mariages de complaisance », a déclaré le stratège républicain Matt Dole, basé dans l’Ohio.

« Donald Trump utilise ces opportunités pour garder son nom là-bas, pour garder la base motivée. »

La tournée intervient alors que la Trump Organization fait face à d’éventuelles accusations criminelles.