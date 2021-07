Quand Dilip Joshi aka Jethalal a parlé de son combat avant de signer ‘TMKOC’

L’acteur Dilip Joshi, qui est devenu célèbre pour son rôle de Jethalal dans la sitcom à succès « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », a attendu longtemps avant de voir enfin le succès arriver.

Issu d’une famille gujarati, Dilip, qui a commencé sa carrière d’acteur en 1989, interprétant le personnage de Ramu dans le film ‘Maine Pyar Kiya’, a essayé plusieurs petits rôles dans des films et des feuilletons télévisés en hindi, avant de décrocher enfin le rôle qui le voyait atteindre les sommets du succès.

Récemment, une interview vidéo de Dilip dans laquelle il parle d’être sans emploi pendant un an avant de monter à bord de « TMKOC » devient virale sur Internet.

Dans la vidéo, on entend Dilip Joshi dire qu’on lui a offert le choix d’essayer le rôle de Champaklal ou de Jethalal. Cependant, il a refusé de jouer Champaklal, citant qu’il ne ressemblerait pas au rôle. Il a ensuite déclaré que le producteur, Asit Modi, lui avait fait confiance et qu’il s’était finalement engagé en tant que Jethalal pour la sitcom qui compte désormais des millions de fans à travers le monde.

Dilip est également entendu parler de la période de lutte avant de signer « TMKOC ». Il a déclaré : « Avant de signer TMKOC, pendant plus d’un an, je n’avais pas de travail, pas de travail. La série sur laquelle je travaillais n’était plus diffusée. La pièce à laquelle je faisais partie était terminée. Donc, je n’avais pas de travail. C’était une période difficile et je ne pouvais pas comprendre ce que je devais faire ou si je devais changer de domaine. Mais par la grâce de Dieu, TMKOC m’a été offert. »

Plus tôt, dans une interview accordée en 2011 au Times of India, lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une longue histoire de lutte derrière le succès massif qu’il a obtenu au fil des ans, Dilip Joshi a répondu par l’affirmative et a dit : « Oui. En fait, ma lutte aurait a commencé à partir du moment où j’aurais commencé à jouer quand j’étais enfant. J’étais doué pour le mimétisme. Ma mère a pensé à me mettre au théâtre. Et c’était l’époque où jouer était un tabou social. Donc, du début au maintien, c’était une bataille. Agir est une entreprise risquée. Peu importe votre taille, vous n’êtes jamais en sécurité. Vous ne savez pas quand vous serez sans travail. Croiriez-vous si je dis que j’étais presque sans emploi pendant une année entière juste avant J’ai signé Taarak Mehta…!

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à traverser des moments difficiles, Dilip Joshi a déclaré: « C’est votre amour pour la profession, votre amour pour le métier d’acteur… ou l’autre, grand ou petit mais intéressant. Et je ne rêvais pas non plus de devenir une grande star. »