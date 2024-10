Quand Diablo 4 Vessel Of Hatred entre en ligne, un retard frustrant

Heureux Diablo IV journée à tous ceux qui célèbrent. Les action-RPG Vaisseau de haine l’expansion est enfin làbien qu’il finira par être mis en ligne plus tard que prévu en raison d’un « petit problème sur le backend », a confirmé Blizzard lundi.

Diablo IV – Construction de Bear Bender

Le DLC à 40 $ arrive un an après le jeu de base et introduit un nouveau Classe Spiritborn que les joueurs peuvent essayerainsi qu’une nouvelle zone de la carte et la poursuite de la fin cliffhanger de la campagne principale. Un patch massif arrive également à côté. Tout cela était censé être mis en ligne sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC à partir de 19 h HE le 7 octobre (aujourd’hui). Mais une annonce de dernière minute de Blizzard indique que les joueurs pourraient attendre encore au moins quelques heures avant de pouvoir mettre la main sur le nouveau contenu.

« Nous envisageons un léger retard pour le lancement en raison d’un petit problème technique de notre côté », a déclaré Adam Fletcher, responsable de la communauté mondiale du jeu. a écrit sur les forums Blizzard. « Nous attendons toujours Vaisseau de haine Le lancement sera prévu ce soir, mais nous aurons besoin de plus de temps pour garantir que tous les joueurs démarrent exactement à la même heure sur toutes les plateformes. » Les joueurs seront toujours forcés de quitter Diablo IV à ce moment-là, mais aucune nouvelle connexion ne sera autorisée tant que le problème n’est pas résolu.

Interrogé par un fan pour une heure d’arrivée plus précise, Fletcher a répondu : « J’espère juste quelques heures au maximum, mais nous verrons. » Un joueur a répondu en disant : « Je suis d’accord avec les retards pour bien faire les choses et avoir une sortie en douceur pour l’extension. »

Les lancements de services en direct, y compris pour les grandes extensions, se heurtent souvent à des problèmes, notamment de longs temps d’attente, car un afflux de nouveaux joueurs et de joueurs anciens attendent que la capacité du service augmente. Parfois, il y a des bugs plus graves et des erreurs de connexion qui finissent par bloquer les joueurs pendant de longues périodes. Un problème particulièrement étrange quand Diablo IV lancé pour la première fois a donné un message d’erreur à certains joueurs à moins qu’ils n’aient d’abord dépensé de l’argent pour une microtransaction. Certains joueurs étaient si impatients de se lancer dans l’action qu’ils ont décidé de se lancer dans l’aventure.

Espérons que rien de tel ne se produise cette fois-ci.

Mise à jour du 8/10/2024 à 10h44 : Vaisseau de haine a finalement fini par être mis en ligne vers minuit sur la côte est. Le retard en a fait une journée de lancement un peu décevante, j’en suis sûr pour les développeurs de Blizzard qui se démènent avant tout pour réparer les choses :