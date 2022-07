Quand diable mon monument va-t-il être installé ? – Section locale de Shaw

Comme vous le savez, ces dernières années ont été très éprouvantes pour le côté granit de l’entreprise de pompes funèbres. Nous aimerions prendre un moment pour passer en revue certains des problèmes à l’origine de ces retards.

De nombreux monuments vendus aux États-Unis sont fabriqués à partir de granit extrait en Chine, en Inde et ailleurs à l’étranger. De nombreux équipements de travail de la pierre viennent d’Europe. Hausse des frais de port. Les retards d’expédition ont obligé les grossistes et les détaillants à attendre des mois pour le produit car il se trouve au large en attendant l’ouverture des quais dans les ports américains. Le camionnage est également un problème lors de l’obtention de granit. De nombreuses entreprises ont plusieurs plates-formes chargées dans leurs installations en attente de livraison, mais aucun chauffeur pour livrer les fournitures.

Ce qui prenait auparavant 8 à 10 semaines pour concevoir, commander et installer, prend maintenant 8 à 10 mois. De ce fait, les entreprises de monuments ne peuvent plus garantir un délai d’installation (cela vient directement de nos fournisseurs/MFG). Lorsque le matériel et les fournitures du monument sont reçus, c’est pour une commande qui a déjà été passée, alors qu’auparavant, les entreprises du monument gardaient simplement du « stock » dans leur cour.

Les carrières nationales n’ont pas été en mesure de répondre à la demande. Les installations nationales n’ont pas été en mesure d’étendre les infrastructures pour faire face à la hausse des commandes, en raison de l’augmentation des décès dus au COVID.

Ce sont quelques-uns des problèmes qui causent les retards importants que nous constatons avec les commandes de pierres tombales, de monuments et de marqueurs.

En ce moment, nous continuerons à faire de notre mieux. Vous pouvez toujours commander un monument, cela va juste prendre un peu de temps.

Nous sommes plus que reconnaissants à notre communauté d’avoir été si compréhensive en ces temps difficiles. Cela vous fait presque demander, “What Next?”

Janice L.Smallwood

Norberg Memorial Home, Inc. et monuments