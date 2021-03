Twitter Inc a déclaré jeudi qu’il solliciterait l’avis du public sur le moment et la manière dont il devrait interdire les dirigeants mondiaux, affirmant qu’il examinait la politique et examinait si les dirigeants devraient être soumis aux mêmes règles que les autres utilisateurs. Les plateformes de médias sociaux, y compris Twitter et Facebook Inc, ont fait l’objet d’un examen minutieux pour la manière dont elles traitent les comptes des politiciens et des représentants du gouvernement, en particulier à la suite de leur interdiction du compte de l’ancien président américain Donald Trump pour incitation à la violence après l’émeute du 6 janvier au Capitole.

