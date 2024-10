Il s’agit de la réédition de Damiani d’un livre légendaire publié il y a 50 ans : Quand deux ou plusieurs sont réunis par Neal Slavin.

Il nous a envoyé ce texte et ces images.

L’une de mes premières inspirations pour l’idée du portrait de groupe a été le travail du sociologue français Alexis de Tocqueville qui, lors d’un voyage dans les jeunes États-Unis en 1840, a remarqué la valeur de la connexion et de la coopération dans la société américaine. C’est ainsi que la démocratie restera dynamique, pensait-il, grâce au pouvoir du groupe. C’est cette dynamique même que je cherche à explorer dans Quand deux ou plusieurs sont réunisalors que je capture la dynamique et les relations complexes entre les membres des groupes. En créant ce livre, j’ai voyagé à travers les États-Unis pour photographier des groupes allant des culturistes et propriétaires de chiens à l’ensemble des traders présents à la Bourse de New York – la seule photographie de ce type jamais prise dans son histoire. Qu’il ait fallu 16 heures ou 6 heures pour la réaliser, chaque photographie révèle non seulement les visages physiques de ces groupes, mais aussi les dynamiques et les interconnexions sous-jacentes, l’histoire plus large qui émerge lorsque les individus se rassemblent et forment un groupe.

En réfléchissant à mon travail dans Quand deux ou plusieurs sont réunisde 1972 à

1976, je me souviens de l’impact profond que la capture de portraits de groupe a eu sur ma compréhension des liens humains et de la communauté. Ce livre – le 50 réviséème L’édition anniversaire publiée par Damiani Books est une exploration de personnes se réunissant pour travailler, jouer ou d’autres activités communes, mais toujours dans l’intérêt de l’interaction humaine – en plaisantant, en compatissant, en s’appuyant sur une épaule ou deux et en sachant que nous sommes tous dans le même état d’esprit. le même bateau. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre. C’est pour moi ce que de Toqueville entendait par le dynamisme de la société américaine.

Neal Slavin

Neal Slavin : Quand deux ou plusieurs sont réunis

Damiani

Edité avec un texte de Kevin Moore

Reliure : Reliée

Langue : Anglais

Pages : 160

Illustration : 118

ISBN : 9788862088299

https://www.damianibooks.com/en/products/6208829?_pos=2&_sid=a7c11dfb5&_ss=r