POLICIER Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd sur tous les chefs d’accusation.

L’ancien officier de 45 ans risque une peine maximale de 75 ans de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Après un procès de trois semaines, Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré Crédit: Reuters

Quand Derek Chauvin sera-t-il condamné?

L’officier de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, après avoir été jugé pendant trois semaines et avoir plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui.

George Floyd est décédé en mai dernier à la suite d’une arrestation au cours de laquelle Chauvin a placé un genou sur son cou pendant 9 minutes et 29 secondes tandis que Floyd a plaidé: «Je ne peux pas respirer.

En plus des images virales d’un spectateur montrant Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, plusieurs autres vidéos ont été montrées aux jurés et rendues publiques pendant le procès de Chauvin.

Le Minnesota Correctional Facility-Oak à Park Heights, où Chauvin serait détenu Crédit: Alamy

Une de ces vidéos montrait une caméra corporelle de la police portée par l’agent Thomas Lane lors de l’arrestation de Floyd, montrant Chauvin et Floyd se battant au sol alors que Chauvin l’attrapait par le cou.

Pris en vidéo, ces derniers moments tragiques ont conduit à des manifestations et des émeutes généralisées à travers les États-Unis contre la brutalité policière et le racisme.

La condamnation de Chauvin devrait avoir lieu dans huit semaines, a déclaré le juge Peter Cahill.

La caution de Chauvin a été immédiatement révoquée et il a été emmené hors de la salle d’audience menotté après la lecture du verdict.

Son visage masqué par un masque facial et peu de réaction pouvait être vu de Chauvin, mais ses yeux se balançaient sauvagement autour de la pièce alors qu’il était emmené.

Mardi soir, le département des services correctionnels du Minnesota a déclaré que Chauvin avait été emmené dans une prison à sécurité maximale à Oak Park Heights, à 40 km à l’est de Minneapolis.

En tant qu’ancien flic, il est également considéré comme étant à risque par rapport aux autres détenus.

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin est emmené menotté après qu’un jury l’a déclaré coupable de toutes les accusations de son procès Crédit: Reuters

Où Derek Chauvin est-il détenu en attendant d’être condamné?

Derek Chauvin attendra sa condamnation en prison.

Alors qu’il était libéré sous caution depuis octobre, le juge Cahill a révoqué sa caution après le verdict.

Selon les rapports de CNN, il a été transféré au Minnesota Correctional Facility-Oak Park Heights, qui se trouve à Stillwater, à environ 40 km à l’est du centre-ville de Minneapolis.

Oak Park Heights est la seule prison à sécurité maximale de niveau cinq de l’État et elle est considérée comme l’une des plus sûres pour les délinquants à haut risque.

Personne n’a jamais échappé à la prison depuis son ouverture en 1982 et un seul détenu a été tué.

Combien de temps Derek Chauvin sera-t-il emprisonné?

Il purgerait probablement chaque peine (40 ans pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, 25 ans pour meurtre au troisième degré et 10 ans pour homicide involontaire coupable au deuxième degré) simultanément.