Quand déposer le FAFSA pour obtenir plus d’aide financière pour l’université

Que ce soit en raison d’un resserrement de la ceinture ou de la promesse d’une remise de prêt étudiant fédéral, les familles accordent soudainement une plus grande attention à l’aide financière pour les études collégiales.

Parmi les parents d’élèves à l’université qui n’avaient pas l’intention de demander une aide fédérale, 58 % ont maintenant changé d’avisselon un nouveau rapport de Discover Student Loans.

“Compte tenu des incertitudes de l’économie actuelle autour de l’inflation et des craintes d’une récession, il est compréhensible que certaines familles ressentent l’impact du paiement des études collégiales et reconsidérent la demande d’aide fédérale”, a déclaré Rich Finn, vice-président de Discover Student Loans.

C’est là qu’intervient l’application gratuite d’aide fédérale aux étudiants.

Avec la hausse des frais de scolarité, la plupart des familles comptent sur une combinaison de ressources pour rendre l’université abordable. Les revenus et les économies couvrent plus de la moitié des frais universitaires, l’argent gratuit des bourses et des subventions représente environ un quart des coûts et les prêts étudiants constituent la majeure partie du reste, selon le rapport annuel “How America Pays for College” de Sallie Mae.

“Vous voulez d’abord maximiser cet argent gratuit”, comme les bourses d’études et les subventions, a déclaré le porte-parole de Sallie Mae, Rick Castellano, “avant d’emprunter”.

Mais les étudiants doivent remplir le FAFSA pour accéder à toute aide. Pour l’année scolaire 2023-2024, la saison de dépôt FAFSA s’ouvre le 1er octobre – et plus tôt les étudiants déposent leur dossier, mieux c’est.

Plus tôt les familles remplissent le FAFSA, meilleures sont leurs chances de recevoir une aide, a déclaré Castellano, car certaines aides financières sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi, ou de programmes aux fonds limités.