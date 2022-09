D’ici le mois prochain, des dizaines de millions d’Américains devraient pouvoir commencer à demander une remise de prêt étudiant.

Pour un certain nombre de raisons, les experts disent que les emprunteurs devraient remplir leur demande le plus tôt possible.

Ce sont 4 dates qui devraient être sur votre radar, dont trois avant la fin de cette année.