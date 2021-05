Quand Deepika Padukone et Alia Bhatt ont chanté ensemble ‘Channa Mereya’ de Ranbir Kapoor! – Voir la vidéo | Actualités Buzz

New Delhi: les beautés de Bollywood Alia Bhatt et Deepika Padukone sont apparues dans la célèbre émission « Koffee With Karan » en 2018.

Maintenant, une vieille vidéo de l’émission est devenue virale, dans laquelle Alia et Deepika peuvent être vues en train de chanter «Channa Mereya» de «Ae Dil Hai Mushkil».

Le film mettait en vedette Ranbir Kapoor et Anushka Sharma dans les rôles principaux. Il est intéressant de noter que l’hymne déchirant a été photographié sur Ranbir, qui est une fois sorti avec Deepika et est actuellement en couple avec Alia.

Alia a été vue vêtue d’une robe noire tandis que Deepika a été aperçue dans une robe blanche moulante pendant le spectacle.

Sur le plan du travail, Deepika sera ensuite vue dans ’83’ de Kabir Khan, aux côtés de son mari et acteur Ranveer Singh. Cependant, la date de sortie n’a pas encore été décidée en raison de la flambée des cas de COVID à travers le pays.

Alors qu’Alia sera bientôt vue dans Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali, et le film devrait sortir le 30 juillet.

Pendant ce temps, Ranbir est prêt avec «Shamshera». Le film est réalisé par Karan Malhotra et devrait sortir le 30 juillet. Eh bien, un autre film de Ranbir «Brahmastra» est également en préparation avec Alia Bhatt. Le film est réalisé par Ayan Mukerji et est l’un des films les plus médiatisés.