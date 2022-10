Quand Deepika Padukone a tiré des poignards sur Ranveer Singh tout en faisant la promotion de Bajirao Mastani [Watch Video]

Un extrait de Deepika Padukone la claquant alors petit ami et maintenant mari Ranveer Singh a circulé en ligne. On voit Deepika donner à Ranveer un poste de regard de mort qu’il l’a interrompue lors d’un événement. Apparemment, l’incident s’est produit à Bajirao Mastani de Sanjay Leela Bhansali événement promotionnel dans lequel les deux avaient joué un rôle central. Regardez la vidéo entière juste ici. Comme on le voit dans le clip, Deepika répondait à une question qui lui était posée. Ranveer incitait au milieu avec des commentaires étranges. Pour les non-initiés, Deepika et Ranveer ont commencé à sortir ensemble quand ils ont commencé à travailler pour Goliyon Ki Raas Leela Ram-Leela de Bhansali. Ils ont ensuite été vus à Bajirao Mastani et Padmaavat. Le duo s’était marié au lac de Côme en Italie et vit maintenant un bonheur pour toujours.