Quand Deepika Padukone a rappelé à Shah Rukh Khan leur énorme différence d’âge quand il a essayé de flirter avec elle [Watch old viral video]

Il y a beaucoup de débats sur les acteurs plus âgés qui romancent de jeunes actrices à Bollywood, mais il semble que cela ne se terminera pas de si tôt. Mais il y a peu de paires qui sont devenues favorites au fil des ans, et l’une d’entre elles est la cagoule de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Ils ont été vus pour la dernière fois ensemble à Pathaan et leur chimie a créé des feux d’artifice au box-office. Pathaan est le film le plus réussi de l’histoire de l’industrie cinématographique hindi. Bien que nous aimions ce Jodi, tout le monde est conscient de l’énorme différence d’âge entre eux, y compris la star de Fighter elle-même et a quitté SRK go oops.

Regardez cette vidéo de retour de Deepika Padukone laissant Shah Rukh Khan un peu gêné en lui disant qu’elle n’était même pas née quand il a essayé de flirter avec elle, rappelant sa jeunesse.

Dans cette vieille vidéo qui a refait surface sur Internet et devient virale, vous pouvez voir Deepika rappeler à SRK qu’elle n’est même pas née alors qu’il tente de flirter avec elle. On voit Deepika parler de sa vie, où elle dit au journaliste qu’elle est de Banglore et que cela fait seulement cinq ans qu’elle est venue à Mumbai, à laquelle le journaliste lui dit que même Shah a passé sa jeunesse dans la même ville et en fait le même quartier, auquel SRK passionnant demande à Deepika les détails de son adresse et lui dit que quand il était enfant il avait l’habitude de venir rencontrer une fille, n’étais-tu pas cette fille ? Il plaisante. Deepika met fin au joker une fois pour toutes et lui dit qu’elle n’était même pas née à cette époque.

Aujourd’hui, Deepika et Shah Rukh Khan sont de grands amis et se défendent contre vents et marées. Récemment, lors de la conférence de presse à succès de Pathaan, Deepika a fait l’éloge de SRK et l’a même remercié de lui avoir donné la plus grande pause de sa carrière à Om Shanti Om. En effet, cette amitié a parcouru un long chemin.