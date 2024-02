Quand débuteront les défilés femme FW2024 de la Fashion Week de Paris ? Horaires, concepteurs et plus de détails explorés

La ville romantique de Paris s’apprête à vivre une nouvelle semaine remplie de tenues éblouissantes à l’approche de la Fashion Week femme automne-hiver 2024-2025 de Paris. Créations inédites, célébrités et influenceurs seront parés des plus beaux looks de la saison.

Alors que la Fashion Week de New York touche à sa fin le 14 février 2024, les regards se tournent vers une autre des fashion week les plus illustres au monde. Cette fois, la Fashion Week de Paris 2024 propose une programmation impressionnante avec 109 marques de mode, 71 défilés et 38 présentations.

La Fashion Week féminine automne/hiver de Paris se déroulera du 26 février au 5 mars 2024. Parmi les points forts du prochain défilé, citons le défilé IFM Master of Arts qui ouvrira officiellement la Fashion Week de Paris. Louis Vuitton est également de retour pour reprendre sa place de défilé de clôture de la semaine le 5 mars. Le début le plus attendu de la saison, Sean McGirr, présentera sa collection pour Alexander Mcqueen le 2 mars à 20 heures.

À quoi s’attendre à la Fashion Week Femme Automne/Hiver 2024 de Paris

Voici quelques-uns des spectacles notables à venir et leurs dates :

26 février 2024

16h30 : Marie Adam-Leenaerdt suit le Master of Arts IFM pour son défilé.

18h30 : Vaquera défile avec sa collection de vêtements pour femmes.

20h : CFCL clôture les défilés de la journée.

27 février 2024

10h00 : Victoria/Thomas donnent le coup d’envoi des défilés de la journée.

10h30 : le défilé très attendu de Peter Do débarque sur les podiums

14h30 : début du défilé femme Christian Dior.

20h : Saint Laurent clôture les spectacles de la journée.

28 février 2024

10h30 : Courrèges donne le coup d’envoi des défilés de la journée.

13h30 : Undercover lance son défilé femme.

17h00 : Casablanca entre en piste.

18h30 : Les mannequins d’Acne Studios défilent dans leur collection femme.

20h : Balmain fait le point sur les défilés de la journée.

29 février 2024

9h30 : Rick Owens donne le rythme des défilés de la journée

11h30 : Off-white suit avec ses présentations.

15h00 : Givenchy défile pour son défilé.

19h : Schiaparelli présente ses créations.

20h : Isabel Marant clôture le show de la journée.

1er mars 2024

11h30 : les modèles Loewe défilent.

19h : début du show de Yohji Yamamoto

20h : Victoria Beckham termine les shows de la journée.

2 mars 2024

13h00 : Vivienne Westwood présente sa collection de vêtements pour femmes.

14h30 : Hermès défile pour un showcase

20h00 : Alexander McQueen clôture les shows de la journée.

3 mars 2024

11h30 : Balenciaga fait une apparition très attendue.

14h00 : Duran Lantink suit avec son showcase.

15h00 : Valentino présente ses créations.

20h30 : Mugler clôture la journée avec son show.

4 mars 2024

10h00 : Stella McCartney débute les défilés de la journée.

12h00 : Zimmermann présente ses créations.

13h00 : Marine Serre suit avec ses créations.

16h00 : début du défilé Sacai.

20h00 : Coperni termine la journée de spectacles.

5 mars 2024

10h30 : Chanel fait une apparition attendue.

14h00 : Miu Miu arrive sur la piste.

16h00 : Lacoste présente ses créations sur le podium.

19h : Louis Vuitton clôture la Fashion Week féminine automne-hiver de Paris avec son défilé.

La prochaine Fashion Week de Paris promet des créations scintillantes de jeunes créateurs et de créateurs confirmés. Marquez vos calendriers et restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur la grande semaine.

