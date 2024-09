Quand débute le vote anticipé dans le Tennessee pour les élections générales de 2024 ? Et autres dates clés

Nous sommes dans la dernière ligne droite de la saison électorale de 2024, et des dates importantes arrivent que vous devez connaître.

Vote anticipé pour les élections générales du 5 novembre ça commence pour les Tennesseans dans un peu plus d’un mois.

Au cours de ce cycle électoral, les électeurs décideront qui les représentera au niveau des États et au niveau fédéral, y compris qui sera le prochain président. Mais avant tout vote, il est prévu qu’il y ait un débat très attendu entre les candidats à la présidence, L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris sont prévus pour la semaine prochaine.

Voici plusieurs dates et événements clés dont les électeurs doivent être conscients à mesure que nous nous rapprochons des élections générales.

Quand commence le vote anticipé dans le Tennessee ?

Début du vote anticipé Mercredi 16 octobre, et traverse Jeudi 31 octobre.

Les horaires et les lieux de vote anticipé varient selon les comtés du Tennessee. Pour savoir où se trouveront les bureaux de vote anticipé et quand ils seront ouverts, consultez la commission électorale de votre comté local, que vous pouvez trouver à l’adresse sos.tn.gov/elections.

Quand votons-nous pour le président en 2024 ?

Les élections générales auront lieu le mardi 5 novembre.

Calendrier électoral du Tennessee

En voici quelques-uns dates importantes à garder à l’esprit à l’approche des élections générales de novembre.

Date limite d’inscription sur les listes électorales : lundi 7 octobre

Vote anticipé : du mercredi 16 octobre au jeudi 31 octobre

Date limite de demande de vote par correspondance : mardi 29 octobre

Puis-je voter à l’élection présidentielle si j’ai 18 ans avant le 5 novembre ?

Oui. Si vous avez 17 ans et que vous aurez 18 ans avant les élections générales du 5 novembre, vous pouvez vous inscrire pour voter dès maintenant afin de pouvoir voter pour le prochain président.

Comment puis-je m’inscrire pour voter au Tennessee ?

Les résidents du Tennessee ont un mois pour s’inscrire sur les listes électorales lors des prochaines élections générales. Voici où vous pouvez vous inscrire pour voter :

Vous pouvez vous inscrire pour voter en ligne à ovr.govote.tn.gov.

Téléchargez et remplissez une demande d’inscription électorale qui se trouve à l’adresse sos.tn.gov/elections. Une fois terminé, il devra être envoyé par courrier à votre commission électorale du comté.

Vous pouvez également récupérer une demande d’inscription sur les listes électorales en personne aux endroits suivants :

Les habitants du Tennessee peuvent également s’inscrire lors d’une transaction avec l’une des agences suivantes :

Ministère de la Santé (programme WIC)

Département des services à la personne

Département des déficiences intellectuelles et du développement

Département de la santé mentale

Département de la sécurité (division des véhicules à moteur)

Ministère des Anciens Combattants

Quand aura lieu le débat entre Harris et Trump ?

Harris et Trump devraient se rencontrer sur scène Mardi 10 septembreà la même date, Trump et le président Joe Biden devaient se rencontrer pour leur dernier débat. Le débat aura lieu à 21 heures (heure de l’Est).

Alors que le débat est prévu la semaine prochaine, Trump a émis des doutes fin août sur sa participation éventuelle au débat.

« Pourquoi devrais-je participer au débat contre Kamala Harris sur cette chaîne ? », a demandé Trump dans un message sur Truth Social. Il a critiqué l’interview de Jonathan Karl avec Tom Cotton dans « This Week » sur ABC, ainsi que le panel de commentateurs de l’émission.

Peu de temps après cette publication, il a déclaré qu’il ne se souciait pas beaucoup de la politique relative aux microphones établie pour le débat.

Qui sort vainqueur des sondages pour l’élection présidentielle ?

C’est une course très différente de celle d’il y a quelques mois, lorsque Biden se présentait contre Trump.

Le dernier sondage USA TODAY/Suffolk a Harris devance Trump 48% contre 43%, ce qui se situe dans la marge d’erreur du sondage. Environ 1 électeur sur 10 déclare qu’il pourrait changer d’avis ou qu’il est indécis, selon les rapports de USA TODAY.

Les démocrates ont gagné du terrain après que Biden a abandonné sa campagne de réélection pour laisser la place à Harris et à son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Le sondage, réalisé auprès de 1 000 électeurs potentiels par téléphone fixe et portable, a été réalisé entre le 25 et le 28 août et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Cet article a été publié à l’origine sur Nashville Tennessean : Élection présidentielle 2024 : vote anticipé dans le Tennessee, débats, etc.