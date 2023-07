Quand David Beckham rencontre Alessia Russo : l’inspiration des Lionnes, la Coupe du Monde Féminine et le fait de jouer pour l’Angleterre | Nouvelles du football

Avant la Coupe du monde féminine, David Beckham s’est assis avec Alessia Russo pour discuter de l’inspiration des Lionnes, du tournoi à venir et du jeu pour l’Angleterre.

L’ancien capitaine des hommes d’Angleterre, Beckham, a félicité les Lionnes pour leur impact positif sur les enfants au Royaume-Uni après leur victoire à l’Euro 2022 l’été dernier, après avoir vu l’effet chez sa propre fille, Harper.

« Après l’année dernière, j’ai suivi l’équipe et les filles tout au long de leurs saisons. J’ai vu le talent et la passion que vous avez les filles. C’est incroyable à voir et c’est contagieux de vous voir, en tant qu’équipe, jouer « , a-t-il dit, dans une conversation avec l’aimable autorisation de Adidas.

« C’était tellement inspirant. Ma fille en parlait à l’école, elle en parlait avec ses amis et elle en parlait avec moi. Entendre ma fille s’inspirer de ce que vous faisiez, les filles, était incroyable.

« Tout d’un coup, au cours des 10 dernières années, avec l’essor du football féminin, vous commencez à voir des stades pleins à craquer, vous en voyez de la publicité partout. Cela doit vous faire sentir incroyable parce que vous avez fait partie de cette croissance. »

Image:

Alessia Russo et David Beckham se sont assis pour discuter de tout ce qui concernait la Coupe du monde féminine et plus encore (photo publiée avec l’aimable autorisation d’adidas)





Russo était ravi d’entendre la propre expérience de Beckham, ajoutant qu’inspirer la prochaine génération est un objectif clé pour les Lionnes.

« Ce sont les histoires que vous voulez entendre parce que les filles dans le football n’ont pas toujours été très populaires. Donc, avoir des jeunes filles qui veulent commencer à jouer au football était ce que nous voulions que notre message soit », a-t-elle déclaré.

« Évidemment, nous voulions aussi gagner le tournoi, mais c’est ce que nous voulions faire passer dans notre message.

« Ça fait toujours bizarre parce que quand j’étais petite, si je voulais aller voir mes idoles grandir – comme Kelly Smith, par exemple – il fallait être physiquement dans le stade pour la regarder.

Image:

David Beckham a fait 115 apparitions pour l’Angleterre (photo publiée avec l’aimable autorisation d’adidas)





« Mais même les jeunes garçons avec des noms féminins au dos de leur chemise, il y a cinq ou 10 ans, cela n’aurait jamais été le cas.

« Gagner des trophées est énorme dans votre carrière, mais quand vous voyez des petits enfants avec les noms au dos du maillot, c’est ce qui compte le plus.

« C’est tellement agréable d’entendre des histoires comme votre fille, c’est incroyable que nous puissions inspirer les gens en faisant simplement ce que nous aimons en jouant au football, qui a le pouvoir de faire beaucoup de choses que vous ne réalisez pas nécessairement jusqu’à peut-être un jour où vous regardez tout cela en arrière. Mais c’est incroyable et j’espère que nous aurons une année très réussie.

Alors que Russo se prépare pour la Coupe du monde féminine de cet été, Beckham ne sait que trop bien représenter l’Angleterre lors de tournois majeurs. Cette année marque 25 ans depuis sa première Coupe du monde en 1998, et il a dit à Russo qu’il y aura toujours de la pression à jouer pour son pays.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les plus beaux buts d’Alessia Russo en Super League féminine



« En tant que joueur anglais, vous aurez toujours cette pression », a déclaré Beckham.

« Je suis désolé de dire ça, mais vous allez toujours avoir ça parce que vous venez de gagner l’Euro, vous êtes l’équipe dont on parle le plus dans le jeu, les individus dont on parle le plus dans le jeu, donc c’est un bonne pression à avoir. Vous préférez l’avoir de cette façon que de toute autre manière.

« Tout ce que vous devez savoir, c’est que vous avez beaucoup de gens à la maison qui vous soutiennent. Ils vont être juste derrière l’équipe pendant tout le tournoi, les hauts et les bas, parce que nous en avons toujours. Mais vous restez ensemble et rester ensemble. »

Beckham a marqué des buts emblématiques de l’Angleterre au cours de sa propre carrière internationale et a saisi l’occasion d’interroger Russo sur son incroyable but contre la Suède en demi-finale de l’Euro 2022.

« Je ne pense pas que je le referai un jour. Je ne sais même pas d’où ça vient », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’après, certains freestylers m’ont suivi sur Instagram et j’ai pensé » ce n’est tout simplement pas moi en tant que joueur « , je pense qu’ils se sont trompés de bâton.

Image:

Alessia Russo disputera son deuxième tournoi majeur pour l’Angleterre cet été (photo avec l’aimable autorisation d’adidas)





« Une chose qui a rendu l’été si incroyable, c’est que chaque joueur sentait qu’il pouvait jouer avec cette liberté et cet instinct et montrer un peu de personnalité qui, dans un tournoi majeur, semble parfois assez intimidant.

« Les gens nous disent maintenant » pensez-vous que vous allez avoir plus de pression sur vous maintenant que vous avez gagné l’Euro « , mais nous disons toujours que l’Angleterre a toujours eu une cible massive sur le dos, hommes et femmes, entrant dans tournois. »

Quel est le calendrier de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le Jeudi 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le Jeudi 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du Samedi 5 août pour Mardi 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour Vendredi 11 août et samedi 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le Mardi 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le Mercredi 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le Dimanche 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le Samedi 19 août à Brisbane.