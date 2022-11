Quand connaîtrons-nous les résultats des élections de mi-mandat de 2022 ?

Bien que nous ayons l’impression d’anticiper avec impatience le résultat des élections de mi-mandat depuis des semaines, une bonne chose à garder à l’esprit le soir des élections est qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons peut-être pas immédiatement en raison du temps qu’il faut pour traiter les bulletins de vote.

Ce retard ne sera pas un signe que quelque chose a mal tourné, mais le résultat du temps nécessaire pour compter les votes, y compris les bulletins de vote par correspondance, qui prennent souvent plus de temps à compter car de nombreux États ne peuvent pas commencer à les traiter avant le jour du scrutin. Étant donné que chaque État établit également ses propres politiques de dépouillement des votes et a des heures de scrutin différentes, certains États sont également sur le point d’être plus rapides que d’autres lorsqu’il s’agit de déclarer leurs déclarations.

En raison de toute cette variabilité – sans parler d’une gamme de fuseaux horaires différents – les résultats seront échelonnés et les pistes respectives de chaque partie pourraient changer considérablement au cours du processus. Voici un aperçu de quelques éléments à prévoir en attendant les résultats des élections mardi soir et plus tard cette semaine.

Plusieurs États – y compris des États swing clés – pourraient ne pas être appelés le soir des élections

En raison du temps qu’il faudra aux États pour traiter les bulletins de vote par correspondance, il est possible que plusieurs États ne soient pas appelés le soir des élections, surtout si les courses sont proches. Le Wisconsin, par exemple, ne peut commencer à compter les bulletins de vote par correspondance que le jour du scrutin, de sorte que les résultats ne deviendront pas plus clairs tant que ce processus ne sera pas en cours.

Bien que ce ne soit pas un parallèle exact, les élections de 2020 pourraient offrir un aperçu du moment où nous verrons des retours de différents endroits. Comme l’a expliqué le New York Times, les résultats de l’élection présidentielle dans 16 États n’avaient toujours pas été annoncés à minuit, heure de l’Est, le jour du scrutin cette année-là. Notamment, les principaux États swing – y compris la Pennsylvanie et le Nevada – n’ont vu leurs courses appelées que le week-end suivant, car les deux endroits comptaient toujours les bulletins de vote par correspondance et les deux résultats présidentiels étaient à moins de 5 points de pourcentage.

En fonction de la rigueur des concours cette année, nous pourrions voir un calendrier similaire, ou un appel plus rapide s’il est clair que des élections particulières sont un glissement de terrain. De plus, moins de personnes peuvent utiliser les bulletins de vote par correspondance cette année car il y a moins de préoccupations concernant le vote en personne en raison de la pandémie, un autre facteur qui pourrait contribuer à des résultats plus rapides ce cycle que le précédent.

Au-delà du décompte des bulletins de vote par correspondance, le moment de la fermeture des bureaux de vote dans différents États pourrait également affecter le moment où les résultats arriveront. Les premiers bureaux de vote à fermer seront dans l’Indiana et le Kentucky, où certains bureaux de vote fermeront à 18 heures, heure de l’Est. Les derniers sondages de la côte ouest resteront ouverts jusqu’à 20 heures, heure locale, et 23 heures, heure de l’Est, de sorte que bon nombre de ces États, ainsi que l’Alaska et Hawaï, ne commenceront même pas à signaler les retours avant plus tard dans la soirée.

En général, des États comme la Floride et le Colorado devraient généralement communiquer les résultats plus rapidement car ils peuvent commencer à compter les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin, tandis que des États comme Washington prennent plus de temps car ils ne peuvent pas commencer à compter les bulletins de vote par correspondance avant le les bureaux de vote ferment et parce qu’ils donnent aux électeurs plus de temps pour les soumettre. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du moment auquel s’attendre à des résultats de certains des plus grands états de swing :

Pennsylvanie: Les sondages ferment en Pennsylvanie à 20 heures, heure de l’Est, et les résultats pourraient prendre plus de temps car l’État ne commence pas à compter les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin. En 2020, les résultats de l’élection présidentielle de Pennsylvanie n’ont été annoncés que le samedi suivant l’élection, une dynamique qui pourrait être à nouveau le cas pour des courses particulièrement serrées, comme devrait l’être la course au Sénat.

Arizona: Les sondages se terminent en Arizona à 19 h, heure locale / 21 h, heure de l’Est, et les résultats pourraient prendre plus de temps car une forte proportion de l’État vote tôt et a jusqu’au jour du scrutin pour déposer les bulletins de vote par correspondance. L’État est en mesure de commencer à compter les bulletins de vote par correspondance au fur et à mesure qu’ils sont reçus, mais pourrait prendre plus de temps pour traiter ceux de dernière minute. En 2020, les résultats de l’élection présidentielle de l’Arizona n’ont été annoncés que neuf jours après le jour du scrutin, et l’État pourrait encore avoir besoin de plus de temps cette année si de nombreux électeurs soumettaient leurs bulletins de vote plus tard.

Géorgie: Les sondages se terminent en Géorgie à 19 heures, heure de l’Est, et les résultats pourraient arriver plus rapidement de l’État cette année en raison des changements de règles qui lui permettent de commencer à traiter les bulletins de vote par correspondance plus tôt qu’auparavant. La proximité des élections au Sénat de Géorgie pourrait cependant signifier que le résultat pourrait encore prendre plus de temps à devenir clair. En 2020, les résultats présidentiels de la Géorgie ont été initialement annoncés par les réseaux 10 jours après l’élection, et réaffirmés six jours plus tard après un recomptage. Il est également possible que les candidats à la course au Sénat puissent participer à un autre second tour le 6 décembre si aucun des deux ne remporte plus de 50 % des voix.

Wisconsin: Les bureaux de vote ferment dans le Wisconsin à 20 h, heure locale / 21 h, heure de l’Est, et les résultats pourraient prendre plus de temps car l’État n’est pas en mesure de compter les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin. En 2020, les résultats présidentiels du Wisconsin ont été annoncés le lendemain, ce qui pourrait se reproduire cette année en fonction de la rigueur des élections sénatoriales.

Nevada: Les bureaux de vote ferment au Nevada à 19 h, heure locale / 22 h, heure de l’Est, et les résultats pourraient prendre plus de temps car les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote jusqu’au jour du scrutin, ce qui retarde le décompte. En 2020, les résultats présidentiels du Nevada ont été annoncés le samedi après les élections, ce qui pourrait être à nouveau le cas pour la course au Sénat très contestée de l’État.

Il pourrait initialement sembler que le candidat d’un parti remporte une course – mais cela pourrait changer

Au fur et à mesure que les résultats arriveront au cours des prochains jours, les pistes des candidats de chaque parti pourraient également changer: dans certains États, par exemple, les républicains peuvent initialement sembler gagner parce que le vote en personne est compté plus tôt et fausse le GOP, mais les démocrates pourraient les dépasser après la prise en compte des bulletins de vote par correspondance, qui biaisent les démocrates.

C’est une dynamique contre laquelle les experts ont mis en garde dans des États comme la Pennsylvanie et le Wisconsin, qui ont chacun une course serrée au Sénat. Aucun des deux États ne peut compter les bulletins de vote par correspondance jusqu’au jour de l’élection, de sorte que ces résultats sont susceptibles d’arriver plus tard que les premiers votes en personne.

Cette configuration pourrait créer ce que l’on appelle un «mirage rouge», suggérant que les républicains gagnent initialement, un résultat qui pourrait potentiellement changer après la prise en compte de plus de bulletins de vote par correspondance. Plus tôt cette année, l’ancien rédacteur en chef de Fox News, Chris Stirewalt, a témoigné dans devant le Comité du 6 janvier à propos de ce phénomène et de la façon dont il a été amplifié lors des élections de 2020 parce que davantage de personnes ont utilisé des bulletins de vote par correspondance cette année-là. En 2020, Trump a cherché à exploiter cette dynamique en déclarant prématurément la victoire en raison des premières pistes qu’il avait avant que les votes ne soient entièrement comptés dans les États du champ de bataille.

Comme l’écrit Ed Kilgore du New York Magazine, il est important de se méfier des candidats qui tentent d’utiliser la même stratégie pour à nouveau faussement déclarer la victoire avant que tous les bulletins de vote n’aient été comptés, en particulier dans les États swing comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan.

Nous ne connaîtrons peut-être pas les répartitions finales du Sénat et de la Chambre

Au-delà des problèmes de calendrier spécifiques qui pourraient résulter des règles uniques de dépouillement des bulletins de vote de chaque État, il existe d’autres facteurs qui pourraient retarder le moment où nous connaîtrons les dernières pannes concernant le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Si la course au Sénat de Géorgie va à un autre second tour cette année, il est possible que nous ne sachions pas quel parti a la majorité au Sénat avant que cette course n’ait lieu le 6 décembre. En Géorgie, la course au Sénat va automatiquement à un second tour. entre les deux meilleurs candidats si aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages aux élections générales.

De plus, la finalisation d’autres résultats pourrait prendre plus de temps si les courses sont particulièrement serrées et qu’un recomptage est déclenché. Dans plus de 20 États, dont la Floride et l’Ohio, un recomptage a automatiquement lieu si les candidats se situent à des marges extrêmement étroites les uns des autres, généralement d’au moins 0,5% ou moins. Les candidats peuvent également demander séparément des recomptages si les résultats sont suffisamment proches dans d’autres États.

La présidente du Comité national républicain, Ronna Romney McDaniel, a signalé au cours du week-end que les républicains avaient l’intention d’utiliser différentes voies, y compris les recomptages, pour vérifier et contester les résultats des élections qui ne sont pas également en leur faveur.

« Écoutez, vous devriez avoir un recomptage. Vous devriez avoir une toile. Et ça ira devant les tribunaux, et alors tout le monde devrait accepter les résultats. C’est ce que cela devrait être », a déclaré McDaniel dans une interview à CNN.

Les tentatives de contestation légale des résultats ou de contestation des bulletins de vote par correspondance – une stratégie que les républicains ont déjà commencé à utiliser en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin – pourraient entraîner des retards importants dans le règlement officiel des courses, ce qui pourrait prendre des semaines ou plus, avant que les résultats finaux ne soient également fixés.