Quand connaîtrons-nous le vainqueur des élections américaines ? Peut-être une minute après minuit

Des millions d’yeux à travers le monde pourraient se retrouver rivés sur les données provenant de Pennsylvanie vers minuit, heure de l’Est, le soir des élections américaines.

Cela se résume aux calculs des élections présidentielles – et à la manière dont la pandémie les a modifiées de façon permanente en popularisant le vote par correspondance, en particulier parmi les démocrates.

De nos jours, prédire le vainqueur nécessite de prendre en compte les résultats des bulletins de vote par correspondance et en personne, ainsi que le nombre de votes non comptés dans chaque cas.

Il se trouve que la Pennsylvanie, l’État probablement le plus critique pour couronner le vainqueur, a une loi exigeant que la grande majorité de ses comtés publient des statistiques sur le vote par correspondance avant 0 h 01 HE le mercredi 6 novembre.

Les calculateurs de chiffres des agences de presse intégreront ensuite ces statistiques dans des feuilles de calcul et calculeront la probabilité que l’un ou l’autre des candidats sorte victorieux dans cet état vital.

Un employé électoral fait une démonstration du traitement des bulletins de vote par correspondance lors d’une avant-première médiatique au Philadelphia Election Warehouse, à Philadelphie, le 25 octobre. (Matt Rourke/Associated Press)

À ce stade, nous devrions déjà avoir une idée de qui est le favori, grâce à deux États clés du sud-est : la Géorgie et la Caroline du Nord.

Les bureaux de vote ferment en Géorgie à 19 h HE et en Caroline du Nord à 19 h 30 HE, et les deux États ont des lois qui devraient permettre le traitement en temps opportun des bulletins de vote par correspondance.

Un éminent analyste des données électorales espère avoir une bonne idée de qui a remporté ces États du sud entre 22 heures et 23 h 30, à moins que ce ne soit trop serré pour le déterminer.

« Cela va être notre première série d’indices sur la façon dont cela pourrait se passer », a déclaré Drew McCoy, président du service d’information électorale. Siège du bureau de décision .

En résumé : si l’un des candidats remporte les deux swing states du sud, il devient immédiatement le grand favori. Dans le cas de Donald Trump, il serait sur le point de remporter la victoire. S’il remporte ensuite la Pennsylvanie, c’est le feu vert : le 45e président est sur le point de devenir le 47e président.

La décharge de données potentiellement décisive de la Pennsylvanie

« C’est fini » si Trump gagne la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie, a déclaré McCoy. Il atteindrait le nombre magique de 270 voix électorales, à moins d’un événement choc comme la victoire de Harris, par exemple au Texas ou en Floride.

En d’autres termes, la Pennsylvanie devient le faiseur de rois. Ce qui nous amène à cette décharge de données de minuit.

En vertu d’une loi votée en 2022, Acte 88 les 67 comtés de l’État se sont vu offrir des subventions pour du nouveau matériel et du personnel électoral, mais elles sont soumises à des conditions : pour obtenir l’argent, ils doivent publier des données sur le nombre de bulletins de vote par correspondance en suspens.

Le traitement des bulletins de vote par correspondance prend plus de temps. Il faut ouvrir les enveloppes, vérifier les signatures, confirmer l’identité des électeurs, empiler les bulletins de vote, puis les glisser dans des machines.

Cela retarde le décompte des bulletins de vote, ce qui tend à biaiser les démocrates, ce qui fausse les premiers rapports sur les résultats des élections.

Désormais, tous les comtés de Pennsylvanie, à l’exception de deux petits, ont accepté les conditions monétaires. Ils doivent publier le nombre de bulletins de vote par correspondance non encore comptabilisés sur les sites Internet des comtés, au plus tard à 00h01.

D’ici là, l’ensemble du monde de l’observation des élections pourra récupérer les données d’un échantillon représentatif de comtés, des villes aux banlieues, en passant par les zones rurales ; estimer le nombre de votes par correspondance restants par parti sur la base de la répartition jusqu’à présent ; et calculez le gagnant probable.

Les résultats apparaîtront plus lentement dans d’autres États.

Certains swing states seront plus lents

Dans le Wisconsin, les responsables de Milwaukee ont averti il ne faut pas s’attendre à des résultats de vote par correspondance avant minuit, car l’ensemble du comté dispose de 13 machines et est interdit par la loi de commencer à traiter ces bulletins de vote avant le matin du jour du scrutin. McCoy ne s’attend pas à un portrait clair de Milwaukee avant les petites heures du matin – quelque temps après minuit, probablement plus près de 4 heures du matin.

Au Michigan, de nouvelles lois permettent un traitement plus rapide des bulletins de vote par correspondance. Mais le plus haut responsable électoral ne promet les résultats que le lendemain. Sur Affrontez la nation Jocelyn Benson a déclaré qu’elle espérait que ce serait plus tôt, mais a ajouté : « J’estimerais la fin de la journée à mercredi. »

L’Arizona et le Nevada, comme de nombreux États occidentaux, ont une longue histoire de vote par correspondance. Mais un détail dans leurs lois pourrait retarder le résultat. Les deux États comptent les bulletins de vote par correspondance même s’ils arrivent après le jour du scrutin.

En Arizona, ils peuvent arriver jusqu’à 10 jours plus tard. Ces arrivées tardives concernent généralement un infime pourcentage de bulletins de vote, mais si le résultat est serré, cela complique encore la déclaration du vainqueur. Une éruption rendrait possible un appel plus rapide.

Voici un scénario cauchemardesque pour le secrétaire d’État du Nevada : que l’élection se résume aux six votes électoraux dans son État, qui souffre de retards dans le dépouillement.

Le secrétaire d’État du Nevada, Cisco Aguilar, un démocrate, s’entretient avec les journalistes lors d’une conférence de presse le 4 septembre au sujet du nouveau système de vote uniforme à l’échelle de l’État au bureau du registraire du comté de Washoe à Reno, au Nevada. (Scott Sonner/Associated Press)

« C’est ma plus grande peur, celle qui m’empêche de dormir au milieu de la nuit », a déclaré Cisco Aguilar lors d’une conférence de presse. panneau en ligne plus tôt cette année. C’est pourquoi le Nevada réformes mises en œuvre visant à accélérer le décompte, augmentant ainsi les chances d’une projection le jour même.

Après le drame du décompte qui a duré plusieurs jours en 2020, d’autres États ont également adopté de nouvelles lois pour accélérer les choses. Comme les États occidentaux, Michigan et la Géorgie autorise désormais l’ouverture des bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin, de sorte que le décompte s’accélère ce jour-là.

Mais des réformes similaires ont échoué dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. Ces deux États ont une chose en commun : leurs législatures contrôlées par les Républicains ont bloqué les projets de loi qui permettraient un traitement plus rapide.

Certains membres de l’Assemblée législative de Pennsylvanie ont exprimé leur frustration lors d’entretiens, décrivant comment la Chambre, dirigée par les démocrates, a adopté différents projets de loi en pré-traitement qui ont été laissés pour morts au Sénat contrôlé par les Républicains.

Un éminent démocrate de Pennsylvanie a déclaré que les règles parlementaires lui interdisaient de remettre en question les motivations de ses adversaires au Parlement.

Les retards de 2020 ont favorisé une débâcle mettant à rude épreuve la démocratie

Mais, dans son esprit, la raison pour laquelle les Républicains ont bloqué un décompte plus rapide des votes n’est pas un mystère : parce que Donald Trump n’en veut pas. Le décompte ultérieur des votes par correspondance, s’ils faussent les démocrates, l’aide à déclarer prématurément la victoire, comme il l’a fait en 2020.

« C’est la pire raison possible », a déclaré le leader de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Matt Bradford, autour d’un café dans son quartier à l’extérieur de Philadelphie.

« Il est assez clair de quoi il s’agit. Ils exécutent les ordres de Donald Trump. Ils craignent qu’il ne se prononce contre eux et dise des choses horribles. »

Matt Bradford, le leader de la majorité démocrate à la Pennsylvania House, estime que le décompte des bulletins de vote devrait être plus facile et plus rapide cette année. Il accuse les républicains du Sénat d’avoir bloqué les réformes, parce que Donald Trump n’en voulait pas. (Alexandre Panetta/CBC)

La législature de Pennsylvanie a effectivement adopté, avec votes bipartites le projet de loi de compromis mentionné ci-dessus qui exige la publication avant 00h01 du nombre total de bulletins de vote par correspondance en suspens. Ce qui, encore une fois, pourrait aider à projeter un gagnant.

Le plus haut responsable électoral de l’État a ses propres inquiétudes. Al Schmidt, le secrétaire d’État, affirme que ces retards constituent un test de résistance pour la démocratie américaine. En 2020, un vide d’information de plusieurs jours est devenu une boîte de Pétri pour les théories du complot.

Au milieu de ce lent décompte, des manifestations ont commencé, déclenchant des semaines de troubles qui ont culminé avec l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Schmidt, un républicain, a récemment déclaré 60 minutes que ces retards se produisent lorsque les gens commencent à faire des déclarations farfelues « sur des camions remplis de bulletins de vote. Et c’est à ce moment-là que vous commencez à entendre parler d’électeurs zombies et c’est à ce moment-là que toutes ces autres choses commencent vraiment à affluer ».

« Le message est le suivant : soyez patient. »

Cela dit, il espère que les choses se passeront plus facilement cette fois-ci, car les fonctionnaires disposeront d’un équipement plus récent, d’une meilleure formation et d’une plus grande expérience en matière de vote par correspondance.

Certains responsables de l’État décrivent la lenteur du décompte des voix lors des élections de 2020 comme un terrain fertile pour les théories du complot, culminant avec cette prise du Capitole américain le 6 janvier 2021. Ils espèrent cette fois un décompte plus rapide. (Jim Urquhart/Reuters)

C’est également un point souligné par McCoy, du siège de Decision Desk. Il est optimiste que cette année, ce sera plus facile.

Après tout, il y a quatre ans, plusieurs États, comme la Pennsylvanie, déployaient pour la première fois le vote par correspondance à grande échelle, dans la précipitation, au milieu d’une vague de précautions de santé publique. Non seulement ils ont désormais plus d’expérience, mais ils moins de bulletins de vote par correspondance à traiter par rapport aux élections pandémiques d’il y a quatre ans. Il décrit les dernières élections comme une véritable tempête.

« Je pense que 2020 a été si unique simplement à cause du COVID. Vous savez, nous avons déjà eu des élections serrées dans ce pays – 2000 me vient à l’esprit. Mais la confluence des événements autour… de la tenue d’élections nationales pendant la pandémie, je pense, toujours mis cela à part », a déclaré McCoy.

« J’espère que nous ne reverrons plus jamais quelque chose de pareil. »