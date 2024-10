Quand commencent les soldes du Black Friday ? À quoi s’attendre de Walmart, Best Buy et plus encore

Table des matières

Table des matières Quand a lieu le Black Friday 2024 ? Vendredi noir chez Best Buy Vendredi noir sur Amazon Vendredi noir chez Walmart Vendredi noir chez Target

MISE À JOUR : 22 octobre 2024, 10 h 40 HAE Cette histoire a été mise à jour avec de nouvelles informations sur les plans et les horaires du Black Friday de Best Buy.

Les événements massifs du Prime Day d’Amazon génèrent un battage médiatique constant, mais le Black Friday reste de loin la plus grande fête de shopping de l’année.

Le Black Friday a toujours lieu le quatrième vendredi de novembre (et le lendemain de Thanksgiving), qui tombe anormalement tard dans le mois cette année. Pour les consommateurs, cela signifie deux choses : il existe un fenêtre plus courte que d’habitude pour les achats de Noël de dernière minute, mais une marge de manœuvre plus que d’habitude pour déterminer à l’avance les offres du Black Friday. Planifiez en conséquence.

Je suis journaliste senior en shopping chez Mashable et je couvre les ventes du Black Friday depuis 2019. Voici ce que je pense que vous devez savoir à leur sujet à l’avance – et ce que vous pouvez vous attendre de la part des grands détaillants.

Quand a lieu le Black Friday 2024 ?

Alors que Thanksgiving est prévu pour le jeudi 28 novembre, le Black Friday aura lieu le Vendredi 29 novembre cette année.

Cela étant dit, la plupart des détaillants commencent à déployer les « premières offres du Black Friday » bien à l’avance (des jours, voire des semaines à l’avance). Certains prolongent encore les choses avec les réductions du Black Friday qui se prolongent jusqu’au week-end suivant. En pratique, le Black Friday ne se limite pas à un calendrier rigide de 24 heures.

Il en va de même pour le Cyber ​​Monday, une fête de shopping similaire mais plus centrée en ligne qui a lieu le même week-end. (Il est prévu pour le lundi 2 décembre 2024.) La plupart des détaillants passeront en mode Cyber ​​​​Monday le dimanche suivant le Black Friday, voire plus tôt. Les festivités du week-end sont généralement appelées « Cyber ​​Weekend ».

VOIR AUSSI : Amazon Prime Day vs Black Friday : quand les offres sont-elles meilleures ?



Jusqu’à présent, seul Best Buy a confirmé ses projets pour ces ventes, mais je peux faire quelques suppositions éclairées sur la programmation des autres détaillants en me basant sur les années précédentes.

Vendredi noir chez Best Buy

Meilleurs achats Calendrier du Black Friday 2024 est arrivé plus tôt que tout le monde le 21 octobre, et il est sur le point d’être emballé.

Du vendredi 8 novembre au vendredi 20 décembre, le détaillant d’électronique lancera chaque vendredi de nouveaux produits sur certaines technologies, avec un accès anticipé la veille pour les membres payants My Best Buy (Plus et Total). Une sélection des premières offres du Black Friday sera déployée parallèlement à ce premier lot de doorbusters le 8 novembre avant le début de la vente officielle du Black Friday de Best Buy. Jeudi 21 novembre (ou huit jours avant la date prévue). Selon son communiqué de presse« [doorbusters] qui a chuté plus tôt dans le mois reviendra » aux côtés de nouvelles offres le vendredi 22 novembre et du Black Friday le 29 novembre. La vente Cyber ​​​​Monday de Best Buy commence alors le dimanche 1er décembre.

Pendant que tout cela se produit, Best Buy lancera également des offres et des réapprovisionnements à durée limitée dans son application mobile dans le cadre de son programme Drops pendant les vacances. Les lancements à venir incluent le Samsung Galaxy Buds3 Pro (23 octobre), le GoPro HERO10 (24 octobre) et un téléviseur TCL QLED de 98 pouces (25 octobre) ; ils seront mis en ligne à 11 h HE lors de leurs jours de lancement respectifs.

Vitesse de la lumière écrasable

Si vous envisagez de découvrir tôt les offres du Black Friday de Best Buy, sachez que vous êtes couvert par sa garantie de correspondance des prix pour les vacances au cas où tout ce que vous y achèteriez deviendrait moins cher plus tard. Sa politique de retour et d’échange prolongée pendant les vacances entre en vigueur le mois prochain ; la plupart des articles achetés chez Best Buy du 1er novembre au 31 décembre peuvent être retournés jusqu’au 14 janvier 2025.

Les acheteurs en personne peuvent profiter des heures d’ouverture prolongées du magasin Best Buy à partir du 3 novembre. Consultez la liste de votre magasin local pour plus de détails.

Horaires du Black Friday de Best Buy

Les magasins physiques de Best Buy seront ouverts de 6 h à 22 h, heure locale, le Black Friday. N’hésitez pas à camper comme au bon vieux temps, mais sans pression : Un Page FAQ sur le site Web de Best Buy note que « [while] Il existe généralement une petite poignée d’offres du Black Friday qui ne sont disponibles que pour les acheteurs dans un magasin Best Buy physique, la plupart des offres du Black Friday 2024 peuvent être trouvées à la fois en ligne et en magasin.

Les magasins Best Buy seront fermés le jour de Thanksgiving, mais des offres seront toujours à gagner sur son site Web et son application.

Vendredi noir sur Amazon

Amazon a officiellement commencé sa saison de magasinage des fêtes 2024 avec les Prime Big Deal Days, une vente de 48 heures pour les membres Prime les 8 et 9 octobre. (Vous l’avez peut-être vu appelé « October Prime Day », un riff sur le produit phare d’Amazon, Prime. Vente d’un jour en juillet.) La seule vente actuellement inscrite au calendrier du géant de la vente au détail est sa quatrième édition annuelle. Beauté des Fêtesen direct jusqu’au 3 novembre. Cependant, un Amazon article de blog note que « [more] des événements intéressants sont prévus avant le Black Friday et le Cyber ​​Monday. »

Les soldes du Black Friday d’Amazon ont commencé une semaine plus tôt 2023ouvrant la voie à « certains des prix les plus bas de l’année jusqu’à présent ». De nouvelles réductions ont été annoncées toutes les cinq minutes pendant certaines périodes de l’événement, et une sélection spéciale d’offres a été programmée avec le premier match Black Friday NFL (diffusé gratuitement sur Prime Video). De nombreuses offres du Black Friday d’Amazon se sont ensuite prolongées dans sa vente du Cyber ​​​​Monday, qui a également été lancée plus tôt ce samedi-là.

Amazone dit La vente prolongée du Black Friday/Cyber ​​Monday de l’année dernière était la « plus importante jamais réalisée par rapport à la même période de 11 jours se terminant le Cyber ​​Monday les années précédentes », je ne serais donc pas surpris si elle utilisait exactement le même format pour le Black Friday 2024. Attendez-vous à ce que son annonce arrive début novembre : en 2023, il abandonné le 5 novembre.

Vendredi noir chez Walmart

Walmart a organisé un événement Holiday Deals du 8 au 13 octobre, qui s’est ouvert en ligne avec 12 heures d’accès anticipé pour les membres payants de Walmart+ et s’est poursuivi dans les magasins le 9 octobre. saison des achats.) Son calendrier est actuellement grand ouvert, mais un communiqué de presse a qualifié cette vente de Walmart de « d’abord Événement Holiday Deals de la saison « – c’est moi qui souligne – et taquiné « D’autres offres incroyables sont à venir, y compris les événements à ne pas manquer du Black Friday et du Cyber ​​Monday. » Cela correspondrait aux programmes de vacances passés de Walmart, qui impliquent généralement plusieurs ventes échelonnées tout au long du mois de novembre.

VOIR AUSSI : Walmart contre Amazon : quel géant de la vente au détail propose les meilleures offres ?



En 2023, Walmart a réparti ses « meilleures économies de la saison » sur deux événements Black Friday Deals début et fin novembre ; le second chevauchait directement le Black Friday proprement dit. Ces ventes ont débuté en ligne avec trois heures d’avance pour les membres Walmart+ avant d’être ouvertes au public, et elles ont été mises en ligne dans les magasins deux jours après coup. Ils ont ensuite abouti à une vente Cyber ​​​​Monday d’une journée en ligne uniquement, qui comprenait également un accès anticipé pour l’équipe Walmart+.

Walmart aime rivaliser étroitement avec Amazon, c’est pourquoi une annonce début novembre détaillant les plans de Walmart pour 2024 est également très probable. L’année dernière, il surgi le 1er novembre.

Horaires du Black Friday Walmart

Pour les acheteurs qui souhaitent consulter ces offres en personne, les magasins Walmart sont généralement ouverts de 6 h à 23 h, heure locale, le Black Friday. Le magasin à grande surface a confirmé que ses magasins seraient fermés le jour de Thanksgiving « afin que les associés puissent passer la journée avec leurs familles ».

Vendredi noir chez Target

Target a lancé son chapeau dans le ring avec un événement Circle Week du 6 au 12 octobre, offrant aux membres de son programme de fidélité gratuit un opportunité pour « économiser sur des milliers d’articles… et commencer tôt les achats des Fêtes ». Dans l’état actuel des choses, aucune autre vente n’est en cours, bien qu’elle ait ajusté les prix réguliers de plus de 2 000 articles à venir pour la saison. (La seule chose dont nous sommes sûrs à propos du Black Friday chez Target, c’est qu’il coïncidera avec un événement exclusif lancement du fonctionnaire Taylor Swift | Le livre de tournée des époques et des copies physiques de Le département des poètes torturés : l’anthologie.)

La vente Black Friday 2023 de Target était un événement d’une semaine rempli de ses « meilleurs prix planifiés de la saison » qui s’est déroulé du dimanche précédant le Black Friday au samedi suivant. Il a poursuivi cette fête avec un événement Cyber ​​​​Monday en ligne uniquement, qui a apporté une nouvelle sélection de nouvelles offres pour le dimanche et le lundi suivants.

Target n’a pas annoncé celui de l’année dernière programmation jusqu’au 16 novembre, ou seulement trois jours avant le début de la vente, alors restez assis.

Cibler les horaires du Black Friday

Les magasins de la marque Bullseye ouvriront probablement à 6 heures du matin, heure locale, le Black Friday, comme ils l’ont fait les années passées. Ils seront certainement fermés à Thanksgiving : le PDG de Target, Brian Cornell, en a fait un politique permanente en 2023.