Quand commence l’hiver ? Voici à quoi s’attendre la NOAA, AccuWeather et Farmer’s Almanac

Nous pourrions envisager un hiver « plus calme et plus doux » dans la majeure partie du pays, selon l’Almanach du fermier. Mais la Floride peut s’attendre à ce que ce soit humide.

« Nous prévoyons un hiver tempéré et sans incident, potentiellement un répit bienvenu par rapport aux extrêmes de ces dernières années. » Carol Connare, rédactrice en chef de l’Almanach, a déclaré dans les prévisions saisonnières.

Cependant, « l’hiver sera généralement plus frais que d’habitude » en Floride, selon les prévisions de l’Almanach. « Le mois de février devrait être 3°F au-dessus de la moyenne, avec des températures proches de la moyenne pour le reste de la saison. » Et les précipitations devraient être légèrement supérieures à la normale dans tout l’État.

Le Old Farmer’s Almanac a publié ses prévisions météorologiques pour l’hiver 2024.

AccuWeather prédit également un hiver (principalement) doux

« Alors que les gens préparent leurs skis et leurs souffleuses à neige avec la neige en tête, les prévisionnistes d’AccuWeather prédisent que la saison sera douce dans la majeure partie des États-Unis, semblable à l’hiver dernier, qui a été le plus chaud jamais enregistré. » Brian Lada, météorologue AccuWeather, a déclaré. « Cependant, ce n’est qu’une partie de l’histoire, car des vagues d’air glacial enverront périodiquement de l’air glacial à travers le pays, avec plus de risques de neige. »

La Niña, un phénomène climatique naturel qui influence les conditions météorologiques, devrait être faible pendant la majeure partie de l’hiver, ce qui permet une plus grande variabilité, et les eaux plus chaudes que d’habitude du golfe du Mexique ont contribué aux puissants ouragans qui frappent. notre état cette saison pourrait signifier des masses d’air plus douces pour le centre et l’est des États-Unis

Nous pourrions assister à des épisodes de froid en février si le vortex polaire frappait l’est des États-Unis comme cela a été le cas les années précédentes, mais rien n’est certain à ce stade, a déclaré AccuWeather.

La NOAA appelle à un Sud plus chaud et plus sec et à un Nord plus humide

Ne vous fiez cependant pas à la pluie annoncée. Le Administration nationale océanique et atmosphérique a publié son prévisions d’hiver la semaine dernière et a prédit que le sud-est et la côte du Golfe pourraient connaître des conditions plus sèches que la moyenne avec des températures plus chaudes que d’habitude dans une grande partie du pays.

« La plus grande probabilité de conditions plus sèches que la moyenne se trouve dans les États bordant le golfe du Mexique, ainsi qu’au Texas et dans le sud du Nouveau-Mexique », a déclaré la NOAA, qui a également attribué ces conditions à un faible phénomène La Niña.

« Les conditions de La Niña devraient se développer plus tard cet automne et conduire généralement à une trajectoire de tempête plus au nord pendant les mois d’hiver, laissant le sud du pays plus chaud et plus sec », a indiqué la NOAA.

Carte prévisionnelle des précipitations saisonnières de la NOAA pour l’hiver 2024-2025.

Quand commence l’hiver ?

Cela dépend.

L’hiver météorologique, qui s’étend de décembre à février et définit les saisons auxquelles nous pensons habituellement lorsque nous parlons de printemps, d’été, d’automne et d’hiver, commence le dimanche 1er décembre.

L’hiver astronomique commence au solstice d’hiver, qui est le jour le plus court de l’année lorsque le pôle Nord est incliné par rapport au soleil. Cette année, c’est le samedi 21 décembre, soit 5 h 21 HE.

Cet article a été initialement publié sur Fort Myers News-Press : L’hiver en Floride sera-t-il froid ? Voici les prévisions des prévisionnistes