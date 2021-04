Le mois sacré du Ramadan est considéré comme un moment de réflexion spirituelle, de jeûne et de prières.

Les musulmans du monde entier s’abstiennent de manger ou de boire entre l’aube et le coucher du soleil.

Le premier repas de la journée commence avec de l’eau et des dates après le coucher du soleil Crédit: Alamy

Quand commence le Ramadan 2021?

Le premier jour du Ramadan commence le 13 avril 2021.

Le jeûne commencera au lever du soleil après Suhur et se terminera au coucher du soleil avec l’iftar.

On s’attend à ce que tous les musulmans qui ont atteint la puberté jeûnent pendant le ramadan.

Cependant, il existe quelques exceptions telles que les femmes qui ont leurs règles ou sont enceintes et celles qui souffrent de maladie.

On s’attend à ce que les enfants jeûnent seulement après avoir atteint la puberté, généralement à l’âge de 14 ans.

Calendrier du Ramadan – Quand manger Sehri et Iftar

Le calendrier du Ramadan est le suivant, disponible auprès de Islamic Relief.

Combien de temps dure-t-il et quand finira-t-il?

Le jeûne pendant le Ramadan dure 30 jours.

Le dernier jour est le 12 mai 2021, date à laquelle l’iftar final devrait avoir lieu.

Les musulmans du monde entier célèbrent le Ramadan

Qu’est-ce que le Ramadan?

Pendant le mois sacré du Ramadan, les musulmans du monde entier s’abstiennent de manger ou de boire pendant la journée.

Si un jeûne est interrompu, il devra être compensé par un jeûne à une date ultérieure.

Alternativement, ils peuvent payer « fidyah », qui est un terme religieux pour un don de nourriture ou d’argent.

Le jeûne est l’un des cinq piliers de l’islam, de sorte que tous les musulmans adultes sont censés jeûner.

On pense que s’abstenir de ces activités mènera à une plus grande «taqwa», ou conscience de Dieu.

Les musulmans mangent un repas avant l’aube avant le début du jeûne, appelé Sehri.

Sehri est censé être un repas copieux et sain pour fournir l’énergie nécessaire tout au long d’une journée de jeûne – il se termine lorsque le soleil se lève et que le fajr, ou prière du matin, commence.

Les prières de l’iftar et du maghrib ont lieu lorsque les musulmans interrompent le jeûne.

Le repas au coucher du soleil comprend souvent des dates et implique un partage dans la communauté.

Le mois est traditionnellement considéré comme un moment sacré pour adorer Allah et il offre une opportunité de dévotion, de réflexion et de célébration de la miséricorde et de l’amour d’Allah.