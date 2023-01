Quand commence L’Apprenti 2023 ?

Les FANS ont hâte que Lord Sugar et son équipe retournent dans la salle de réunion pour une nouvelle série de The Apprentice.

L’émission BBC One fait son retour tant attendu à la télévision, avec 18 nouveaux candidats espérant tous être « embauchés » et non « licenciés ».

Pennsylvanie

Lord Alan Sugar est de retour avec la saison 17 de The Apprentice[/caption]

Quand commence L’Apprenti ?

L’apprenti démarre DEMAIN (5 janvier 2022) à 21h sur BBC One.

Les téléspectateurs pourront également diffuser l’émission en direct ou rattraper son retard sur BBC iPlayer.

La recherche de Lord Alan Sugar pour son prochain protégé débute sur l’île antillaise d’Antigua.

La nouvelle série de The Apprentice est la 17e saison de l’émission à succès de la BBC.

De quoi parle L’Apprenti ?

L’apprenti voit 18 candidats ambitieux s’affronter pour un investissement stupéfiant d’un quart de million de livres avec le patron milliardaire, Lord Alan Sugar.

Sous l’œil attentif des autres juges, la baronne Karren Brady et Claude Littner, chaque semaine, les candidats sont répartis en équipes pour entreprendre une tâche inspirée par les affaires.

Chaque semaine, le candidat qui impressionnera le moins Lord Sugar l’entendra prononcer les mots immortels, “Vous êtes viré!”

The Apprentice UK a débuté en 2005 et s’est avéré un énorme succès pour la BBC et Alan Sugar.

Comment regarder The Apprentice ?

L’apprenti peut être regardé sur BBC One tous les jeudis soirs à 21h.

L’émission durera 12 semaines et pourra également être visionnée sur le BBC iPlayer.

Le gagnant de la saison 17 sera annoncé lors du dernier épisode, qui devrait être diffusé le 23 mars 2023.

Qui a remporté la dernière série de The Apprentice ?

Il ne restait que DEUX candidats dans la bataille pour remporter The Apprentice 2022 – Harpreet Kaur et Kathryn Louise Burn.

En fin de compte, c’est Harpreet Kaur qui a remporté la couronne et a été « embauché » par Lord Sugar.

Harpreet – la propriétaire d’un salon de desserts du West Yorkshire – a utilisé l’argent du prix pour développer son entreprise de café et de gâteaux à six chiffres déjà prospère.

Parlant de gagner le spectacle, Harpreet a déclaré à l’époque: «Je ne peux pas croire que Lord Sugar m’ait choisi pour être son partenaire commercial.

“J’ai rêvé de ce moment.”