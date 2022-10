Quand commence la saison 2 de The Larkins sur ITV ?

Les fans de THE Larkins seront ravis de savoir que la série est de retour pour une deuxième saison.

Il s’est avéré un énorme succès, mais quand reviendra-t-il?

Quand la saison 2 de The Larkins commence-t-elle sur ITV?

ITV a annoncé que The Larkins reviendrait pour une deuxième série.

La nouvelle série démarre le dimanche 16 octobre à 20h sur ITV et ITV Hub.

La série très attendue durera six épisodes.

On pense également qu’il y aura également un épisode spécial de Noël de The Larkins.

De quoi parle The Larkins ?

La série est une adaptation du roman Darling Buds of May de HE Bates en 1958, qui a été transformé en série télévisée dans les années 1990.

Nous revenons à The Larkins pour la série 2, qui se déroule à l’été 1959.

Pop, Ma et leurs nombreux enfants, dont Baby Oscar, se préparent pour de nouvelles vacances scolaires mouvementées.

Seule Mariette manque à l’appel, zigzaguant à travers l’Europe lors de sa lune de miel avec Charley.





Primrose quitte l’école et envisage une carrière de journaliste, et avec l’aide de Ma, elle décroche un emploi au Mid Kent Times.

Elle cherche également l’amour qui se présente sous la belle forme de Rev Candy, arrivant dans la paroisse au grand dam du vieux vicaire noueux, qui est déterminé à exploiter son nouveau colocataire.

Qui fait partie du casting de The Larkins ?

Bradley Walsh continue de diriger le casting en tant que pop Larkin, le chef de famille et au cœur des bouffonneries.

Wife Ma est toujours jouée par l’actrice nominée aux Bafta Joanna Scanlan, qui est apparue dans The Thick of it, Puppy Love et No Offence.

La fille Mariette est maintenant interprétée par Joelle Rae, qui remplace la star de Bridgerton, Sabrina Bartlett, qui a quitté la série après un “désaccord”.

