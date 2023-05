Quand commence la finale de la Coupe Stanley ? Calendrier 2023, dates et plus

Les finales de la Coupe Stanley sont le summum du monde du hockey et les fans se demandent quand ils commenceront les séries éliminatoires de la LNH 2023.

Même les amateurs de sport qui n’accordent pas trop d’attention au hockey sont toujours prêts à se connecter pour la finale de la Coupe Stanley. Les séries éliminatoires de la LNH font ressortir, sans exception, le meilleur hockey chaque année et vous pourriez faire valoir qu’il s’agit des meilleures séries éliminatoires dans l’un des quatre sports majeurs aux États-Unis.

Les séries éliminatoires de la LNH en 2023 ont été folles jusqu’à présent avec la tête de série n ° 1 de la Conférence de l’Est, une équipe historiquement bonne des Bruins de Boston, a été éliminée au premier tour par la tête de série n ° 8 des Panthers de la Floride. Encore plus sauvage, les Maple Leafs de Toronto ont finalement remporté une série éliminatoire – mais seulement pour perdre au tour suivant de manière très décevante.

Mais maintenant, les fans sont prêts pour la bataille pour la coupe. Quand commence la finale de la Coupe Stanley 2023? Voyons ce que nous savons.

Quand commence la finale de la Coupe Stanley en 2023 ? Dates, horaires, horaires

La finale de la Coupe Stanley 2023 devrait provisoirement commencer le samedi 3 juin. Cependant, cette date n’a pas été confirmée comme étant verrouillée. En fait, il y a en fait de bonnes chances que la série de championnats commence plus tôt que cela.

Avec la finale de la Conférence de l’Est se terminant par un balayage de quatre matchs le 24 mai et la finale de la Conférence de l’Ouest ayant également une équipe avec un avantage de 3-0 et jouant le match 4 le jeudi 25 mai, il y a une chance que la LNH puisse déplacer la série quelques jours pour éviter plus d’une semaine de pause entre les championnats de conférence et la finale de la Coupe Stanley.

Nous savons cependant avec certitude que la série de championnats sera diffusée sur TNT aux États-Unis et sur Sportsnet, CBS et TVAS au Canada.

Qui est dans la finale de la Coupe Stanley 2023?

Alors que la finale de la Conférence de l’Ouest n’est pas encore terminée, les Panthers de la Floride ont remporté la couronne de la Conférence de l’Est et ont décroché un billet pour la finale de la Coupe Stanley le mercredi 24 mai avec un but de dernière seconde qui leur a permis de balayer les Hurricanes de la Caroline. . Dans l’Ouest, les Golden Knights de Vegas détiennent une avance de 3-0 sur les Stars de Dallas, susceptibles de décrocher leur billet pour la finale