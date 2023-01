Quand commence Dancing On Ice 2023 ?

C’est à nouveau le moment où une nouvelle brochette de célébrités étoilées chaussent leurs patins et se lancent sur la glace.

La compétition, surnommée le « plus grand spectacle sur glace », reviendra en 2023 pour la série 15 – et voici quand.

Getty

Dancing On Ice est de retour en 2023 pour les spectacles 15e série[/caption]

Quand commence Dancing On Ice ?

Dancing On Ice reviendra sur les écrans une fois de plus le dimanche 15 janvier 2023.

L’épisode de lancement officiel verra les présentateurs Phillip Schofield et Holly Willoughby revenir aux côtés des juges Oti Mabuse, Ashley Banjo, Jayne Torvill et Christopher Dean.

En plus de rencontrer le panel d’experts parsemé d’étoiles, six des 11 candidats de célébrités pleines d’espoir se rendront sur la glace pour exécuter leurs premières routines.

Qui participe à Dancing On Ice 2023 ?

Des stars de Love Island aux acteurs primés, la programmation de Dancing On Ice de cette année a tout pour plaire.

Voici un aperçu des 11 célébrités qui espèrent se frayer un chemin jusqu’à la victoire, avec l’aide de certains des meilleurs professionnels du patinage au monde.

La Vivienne

Getty

Le vainqueur de la saison 1 de RuPaul’s Drag Race UK, The Vivienne, prendra la glace[/caption]

Glamour drag queen et gagnante de la première saison de RuPaul’s Drag Race UK, The Vivienne est la première artiste drag à participer à l’émission.

Avant Dancing On Ice, The Vivienne a déclaré: “C’est vraiment un rêve devenu réalité et j’ai hâte de commencer à m’entraîner sur la glace.”

Michelle Heaton

Getty

La star de Liberty X, Michelle Heaton, espère patiner vers la victoire[/caption]

L’ancienne pop star de Liberty X, Michelle Heaton, espère se frayer un chemin vers la victoire aux côtés de son partenaire Lukasz Rozycki.

Michelle, qui a été incroyablement ouverte sur sa lutte contre la dépendance, a déclaré: “Cela a été un long voyage pour arriver ici et maintenant je suis plus forte que jamais et je veux juste que tout le monde soit fier.”

Jean Fashanu

Getty

La légende du football John Fashanu est l’une des 11 célébrités qui participent à la compétition de cette année[/caption]

L’ancien footballeur professionnel John Fashanu emmènera sur la glace cette série aux côtés de son partenaire de patinage professionnel Alex Schauman.

S’exprimant avant le spectacle de lancement, la légende sportive a déclaré: “De tous les sports que j’ai pratiqués, c’est le plus difficile de tous les temps.”

Ekin-Su Culculoglu

Getty

La beauté de Love Island, Ekin-Su, espère être à nouveau couronnée gagnante[/caption]

La star de la télévision Ekin-Su est devenue célèbre après avoir remporté la série 2022 de l’émission de rencontres préférée des fans d’ITV, Love Island, aux côtés de son partenaire Davide Sanclimenti.

Maintenant, la beauté de Love Island espère gagner une autre émission télévisée.

En discutant de son casting Dancing On Ice, Ekin-Su avait une chose en tête.

Elle a dit: “J’ai peur de tomber sur mes fesses.”

Carley Stenson

Getty

L’ancienne actrice de Hollyoaks, Carley Stenson, revient une fois de plus sur les écrans[/caption]

L’ancienne star des Hollyoaks, Carley Stenson, revient une fois de plus sur nos écrans.

Cette fois aux côtés de son partenaire professionnel Mark Hanretty.

L’actrice, qui a joué Steph Cunningham dans le feuilleton pendant 11 ans, est maman d’une fille d’un an appelée Skye Bella qu’elle partage avec son mari Danny Mac.

Danny a joué Dodger à Hollyoaks et a été finaliste sur Strictly.

Une source a déclaré au Sun : « Il est sûr de lui donner de précieux conseils alors qu’elle se prépare à aller à la patinoire.

“Mais après avoir taillé sa propre carrière en tant qu’interprète à la télévision et plus tard dans le West End, elle sait déjà une chose ou deux sur les auditoires éblouissants.”

Shiva Kaneswaran

Getty

L’idole recherchée Siva Kaneswaran échange la scène contre des patins en tant que l’un des concurrents de Dancing On Ice 2023[/caption]

Cette année, la star de The Wanted, Siva Kaneswaran, a remplacé la scène par des patins.

Le chanteur a déjà déclaré qu’il avait été inspiré pour apparaître dans l’émission par feu son coéquipier Tom Parker, qui est malheureusement décédé l’année dernière après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable.

Darren Harriot

Getty

Le comédien charismatique Darren Harriott espère gagner les juges avec ses compétences[/caption]

Le comédien Darren Harriott espère apporter son charme charismatique sur la glace.

Dans la bande-annonce de l’émission, on peut entendre Darren dire : « Si j’ai un mauvais concert, je peux juste blâmer le public.

“Alors que si je m’efface sur la glace, je ne peux pas vraiment blâmer la glace !”

Patsy Palmier

Getty

L’actrice et DJ Patsy Palmer est l’une des 11 candidates qui espèrent se frayer un chemin à travers la compétition[/caption]

L’ancienne star d’EastEnders et DJ Patsy Palmer se rend également sur la glace, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis.

Elle montrera ses talents de patineuse aux côtés de son partenaire Matt Evers.

Parce que l’actrice vit à Malibu ces jours-ci, les producteurs ne vont pas la forcer à se rendre à une patinoire à Milton Keynes ou similaire.

La maman – qui veut rester proche des enfants Charley, Fenton et Emilia – a déclaré: “Je reviendrai, mais je m’entraînerai à Los Angeles, ce dont je me sens bénie.”

Nil Wilson

Getty

Le gymnaste médaillé de bronze olympique Nile Wilson espère remporter un autre titre gagnant[/caption]

Le gymnaste médaillé de bronze olympique Nile Wilson est habitué à la compétition – mais a-t-il ce qu’il faut pour gagner Dancing On Ice 2023 ?

Pendant la bande-annonce de l’émission, on peut entendre Nile dire: «C’est dans ma rue, apprendre une nouvelle compétence et être à nouveau compétitif.

“Je vais juste tout donner et voir jusqu’où nous pouvons aller.”

Joey Essex

Getty

La star de télé-réalité Joey Essex est l’une des 11 célébrités étoilées à prendre la glace[/caption]

Joey Essex, star de la télé-réalité et ancien membre de la distribution de The Only Way is Essex, se rendra sur la glace aux côtés de sa partenaire de patinage professionnelle Vanessa Bauer.

S’exprimant sur This Morning, Joey a déclaré: «J’ai fait toutes les émissions de rencontres. J’aime faire des choses sérieuses, mais c’est une compétition.

“J’adorerais gagner.”

Mollie Gallagher

Getty

La star de Coronation Street, Mollie Gallagher, troque le confort des pavés contre la patinoire froide[/caption]

Échangeant le confort des pavés contre la glace, l’actrice de Coronation Street, Mollie Gallagher.

Bien qu’elle soit habituée aux projecteurs, Mollie a déclaré que Dancing on Ice était “la chose la plus effrayante qu’elle ait jamais faite”.

Comment puis-je regarder Dancing On Ice 2023 ?

Les téléspectateurs peuvent se connecter à Dancing On Ice 2023 sur ITV1 à 18h30 – avec de nouveaux épisodes diffusés tous les dimanches.

L’épisode de lancement offrira aux téléspectateurs 1 heure et 30 minutes de joie Dancing On Ice.

Le premier épisode devrait voir la moitié des patineurs prendre la glace, l’autre moitié patinant la semaine suivante.

Les saisons précédentes de l’émission ont duré 10 semaines, une célébrité étant élue chaque semaine par le public.

Les épisodes seront également disponibles en streaming sur ITVX.