Quand commence Celebrity Big Brother et qui est dans le casting ?

LA troisième saison de Celebrity Big Brother sera diffusée le 2 février 2022 et des rumeurs de casting ont commencé à faire surface.

Celebrity Big Brother sera diffusé en face des Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui seront diffusés sur NBC le même jour.

Qui sera au casting de Celebrity Big Brother ?

Le 26 janvier 2022, il a finalement été révélé qui seront les 11 membres de la distribution de Celebrity Big Brother.

Entertainment Weekly a rapporté que ce qui suit sera dans l’émission :

Teddi Mellencamp

Cynthia Bailey

Ponts Todd

Salle Todrick

Chris Kattan

Chris Kirkpatrick

Carson Kressley

Shanna Moakler

Mirai Nagasu

Lamar Odom

Miesha Tate

CBS a publié la bande-annonce officielle de la saison le 26 janvier 2022 sur Twitter.

Qui accueille CBB cette année ?

La saison 3 de Celebrity Big Brother sera animée par Julie Chen Moonves. Auparavant, elle est apparue dans les actualités et les talk-shows de CBS et a co-animé The Talk de 2010 à 2018.

Qu’est-ce que le Celebrity Big Brother ?

Celebrity Big Brother n’est pas si différent de la version civile originale de Big Brother dans laquelle les candidats résident dans une maison et participent à des compétitions, choisissant finalement quels colocataires seront expulsés.

La principale différence entre les deux émissions est que Celebrity Big Brother a moins de membres de la distribution et dure beaucoup moins longtemps que son homologue.

Ceux qui sont exclus de l’émission font partie d’un jury qui décide du vainqueur ultime de Celebrity Big Brother.

De plus, le gagnant de Celebrity Big Brother reçoit 250 000 $, un prix bien inférieur à celui de la version civile qui reçoit 750 000 $.





Où puis-je regarder Celebrity Big Brother?

La troisième saison de Celebrity Big Brother sera diffusée le 2 février 2022. Les fans pourront diffuser l’émission sur Paramount +.

