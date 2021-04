Un nouveau documentaire réconfortant suit Cher alors que la chanteuse et actrice se lance dans une mission pour aider un éléphant solitaire.

La star a lancé une campagne pour Kaavan, surnommé «l’éléphant le plus solitaire du monde» pour être rapatrié d’un zoo à Islamabad, au Pakistan, après avoir été dénutri et maltraité.

Quand Cher & The Loneliest Elephant est-il à la télé?

Cher & The Loneliest Elephant sera présenté en première sur le service de streaming américain Paramount + le 22 avril.

Une date de diffusion au Royaume-Uni n’a pas encore été annoncée.

Quand Cher a-t-il rencontré pour la première fois l’éléphant le plus solitaire du monde?

L’histoire de Kaavan, l’éléphant le plus solitaire du monde, a touché des millions de personnes dans le monde.

L’histoire tragique a finalement fait son chemin sur la chronologie Twitter de Cher.

La star de 74 ans est un fervent défenseur des droits des animaux, cofondant le groupe de campagne pour les droits des animaux «Free The Wild», un groupe qui vise à libérer les animaux en captivité, en les déplaçant de leurs conditions de vie inappropriées vers des foyers plus sûrs.

En tant qu’utilisateur régulier des médias sociaux, la chronologie de Cher a finalement été plâtrée avec des nouvelles de Kaavan, ses fans l’avertissant de la situation.

Cher a déclaré: «Je n’ai jamais eu l’intention de [get involved], Je viens de me laisser emporter parce que les enfants de mon site, sur mon fil Twitter, ont commencé à m’envoyer ces photos et tout était «Kaavan gratuit, Kaavan gratuit» »,

«Et j’ai regardé les photos et elles étaient terribles, mais j’ai pensé: ‘Je ne peux rien faire’, alors je ne leur ai pas répondu et j’ai pensé qu’elles finiraient par s’arrêter. Mais ils ne l’ont pas fait et j’ai donc commencé à m’impliquer ».

Le chanteur a décidé d’enregistrer «Walls», une chanson en hommage à l’éléphant Taureau d’Asie, sensibilisant à son sort.

En mai 2020, un tribunal pakistanais a ordonné la libération de Kaavan et, plus tard dans l’année, Cher s’est rendu à Islamabad pour fournir un soutien moral alors que l’éléphant était déplacé dans un environnement plus sûr.

En rencontrant Kaavan, la star a déclaré: «Mes souhaits se sont enfin réalisés».

«Nous comptons jusqu’à ce moment et en rêvons depuis si longtemps et voir enfin Kaavan transporté hors du zoo (d’Islamabad) restera avec nous pour toujours.»

De quoi parle le documentaire?

Surnommé «l’éléphant le plus solitaire du monde», Kaavan est un éléphant taureau asiatique de 36 ans qui a passé la majeure partie de sa vie en captivité dans un zoo situé à Islamabad, au Pakistan.

L’éléphant partageait un enclos avec sa partenaire, Saheli, mais depuis sa mort en 2012, Kaavan vivait dans la solitude dans des conditions de vie insalubres.

Il était mal nourri et gonflé, ses ongles étaient envahis par la végétation et il souffrait de problèmes de comportement en raison de son temps passé seul.

Après être tombée sur une photo de Kaavan enchaînée dans un hangar, Cher a décidé qu’elle devait faire quelque chose pour l’aider.

«J’ai pensé, ‘comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je sauver un éléphant qui a été enchaîné à un hangar pendant 17 ans et qui est à des milliers de kilomètres? »

Cher a mené une campagne sur les réseaux sociaux pour #freeKaavan et, en mai 2020, un juge a décidé que l’éléphant devait être déplacé quelque part avec de meilleurs soins pour lui.

Le juge a décidé que le Cambodge Wildlife Sanctuary devrait être sa nouvelle maison.

Kaavan s’habitue maintenant à sa nouvelle vie au sanctuaire, se socialisant avec les autres éléphants, qui sont tous des femelles.

Dans une vidéo YouTube publiée par FourPaws, le groupe déclare: «Nous pouvons désormais l’appeler officiellement« l’ancien éléphant le plus solitaire du monde »».

«Voir Kaavan interagir avec d’autres éléphants est un moment énorme pour nous, mais plus important encore pour Kaavan.» L’organisation ajoute: «Kaavan aura enfin la chance de vivre une vie paisible et adaptée à l’espèce.»

Vous pouvez regarder Cher et l’éléphant le plus solitaire le 22 avril 2021 avec un abonnement Paramount +.