Quand chaque mise à jour du système d’exploitation Apple sera disponible, y compris iPhone iOS 17, WatchOS 10

Apple déploie des mises à jour du système d’exploitation pour plusieurs de ses appareils, notamment iOS 17 pour les iPhones et WatchOS 10 pour les montres Apple. La société a partagé les dates de sortie officielles mardi, le jour même où elle a dévoilé la nouvelle gamme d’iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra.

Apple a publié des versions bêta de ses mises à jour logicielles plus tôt cette année, mais nous savons désormais quand elles seront disponibles pour tous les utilisateurs.

Voici quand les nouvelles mises à jour arriveront et ce qu’il faut savoir à leur sujet.

iOS 17

Apple publiera iOS 17 lundi. Il apporte des améliorations et de nouvelles fonctionnalités aux iPhones compatibles, comme le mode veille et les autocollants Messages personnalisés. Découvrez ce que notre expert CNET pense du nouvel iOS après l’avoir testé au cours des deux derniers mois et sur quels modèles d’iPhone il fonctionnera.

Lorsque le nouveau logiciel sera disponible, vous pourrez le télécharger en allant sur Paramètres > Général > Mises à jour logicielles.

MontreOS 10

Apple lancera également WatchOS 10 lundi. La société appelle la dernière version «la plus grande mise à jour depuis l’introduction de l’Apple Watch. » Il apporte de nouvelles fonctionnalités et widgets aux montres compatibles.

Regarde ça: Quoi de neuf dans WatchOS 10 pour Apple Watch 07:42

Pour mettre à jour votre WatchOS, vous devez deux options. Sur votre Apple Watch, vous pouvez trouver des mises à jour sous Paramètres > Général > Mises à jour logicielles. Vous pouvez également mettre à jour le logiciel depuis votre application Apple Watch sur votre iPhone : appuyez sur Ma montre > Général > Mise à jour du logiciel pour installer de nouvelles mises à jour.

iPadOS 17

L’iPadOS 17 d’Apple sort également lundi. Scott Stein de CNET, qui a exploré la version bêta, a déclaré le mois dernier : « IPadOS 17 ne semble pas révolutionnaire ». Mais il a également déclaré: « C’est un plus supplémentaire à ce qui devient un iPadOS toujours plus performant, même s’il ne s’agit pas exactement d’un Mac. »

TVOS 17 pour Apple TV 4K et Apple TV HD

Dans un e-mail adressé à CNET, Apple a déclaré que TVOS 17 serait disponible à partir de lundi. Pour les utilisateurs d’Apple TV 4K et HD, vous pourrez bientôt utiliser Facetime sur vos téléviseurs avec TVOS 17.

Les Apple TV devraient afficher un message lorsqu’une nouvelle mise à jour logicielle est disponible. À mettre à jour manuellementaller à Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel.

MacOS Sonoma

La nouvelle mise à jour du logiciel Mac sera disponible à partir du 26 septembre. MacOS Sonoma aura des widgets plus personnalisables et introduira des économiseurs d’écran vidéo.

À mettez à jour votre MacOS manuellement, allez à Menu Pomme > Paramètres système > Général > Mise à jour du logiciel. Si vous devez mettre à jour le logiciel que vous avez téléchargé depuis l’App Store, accédez à Menu Pomme > App Store pour voir si des mises à jour y sont disponibles.

Pour en savoir plus sur Apple, vous pouvez consulter tout ce que la société a annoncé lors de son événement Wonderlust et l’examen d’iOS 17 par CNET.